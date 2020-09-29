На страже произвола: в Минске отказались заводить дело против мужчины, который с «розочкой» нападал на людей с БЧБ-флагами

Сотрудник Московского РОВД объяснил, что поведение этого человека квалифицируется как самозащита. По мнению следователя, парень был расстроен тем, что «сторонники "бело-красно-белого" движения накаляют обстановку в Беларуси, из-за них ему невозможно найти работу».





Следователь сообщил, что парень сначала попросил снять неприятный ему флаг, и только после отказа разбил бутылку и стал угрожать «розочкой».





Парень с «розочкой» на улицах Минска не вызвал подозрений у сотрудников милиции. Они пришли к выводу, что «состава преступления в его действиях не обнаружено».





«Его действия были нацелены на запугивание людей с неприятной для него символикой», — пояснил следователь.



