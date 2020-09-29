ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На страже произвола: в Минске отказались заводить дело против мужчины, который с «розочкой» нападал на людей с БЧБ-флагами

29.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске молодой человек разбил бутылку, «розочкой» угрожал людям с БЧБ-флагами, а затем начал кидать в них стулья. РОВД не захотело заводить на него дело, сообщает Еврорадио.

Сотрудник Московского РОВД объяснил, что поведение этого человека квалифицируется как самозащита. По мнению следователя, парень был расстроен тем, что «сторонники "бело-красно-белого" движения накаляют обстановку в Беларуси, из-за них ему невозможно найти работу».

Следователь сообщил, что парень сначала попросил снять неприятный ему флаг, и только после отказа разбил бутылку и стал угрожать «розочкой».

Парень с «розочкой» на улицах Минска не вызвал подозрений у сотрудников милиции. Они пришли к выводу, что «состава преступления в его действиях не обнаружено».

«Его действия были нацелены на запугивание людей с неприятной для него символикой», — пояснил следователь.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске молодой человек разбил бутылку, «розочкой» угрожал людям с БЧБ-флагами, а затем начал кидать в них стулья. РОВД не захотело заводить на него дело,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Основатель группы «Мираж» намерен судиться с сестрами Груздевыми из-за песни «Музыка нас связала»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика