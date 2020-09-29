В Лебяжий приехали силовики и устроили разгон. Очевидцы говорят о задержаниях

Источник материала: Onliner

Сегодня в столичный микрорайон Лебяжий заглянули сотрудники милиции и неизвестные в штатском и с дубинками. Очевидцы говорят о задержаниях и распылении перцового газа.

— После дворовой дискотеки люди выстроились в цепь, человек двести. Не прошло и 20 минут, как подъехали два микроавтобуса с желтыми «маршруточными» номерами. Оттуда выскочили человек 15 в шлемах, трениках, бронежилетах и с дубинками. Были и ребята в оливковой форме. Часть людей стала убегать — эти ребята погнались за ними. Тех, кто стоял, не трогали, — рассказал Onliner местный житель. — Я видел, как увели одного мужчину, но люди тут говорят, что двоих.









По его словам, после этого подъехали две милицейские машины, а бусы с неизвестными уехали. Возмущенные люди собрались и пошли к милиционерам с вопросом, почему те не защищают их от неизвестных с дубинками.

— Милиционеры в грубой форме ответили, мол, ведите детей домой, чего вы их на улице держите? Водитель начал связываться с кем-то по рации, было слышно, как он сказал «верните ОМОН». Милиция уехала, микроавтобусы, которые косят под маршрутки, вернулись. Их уже было три, и они стали прямо на газоне. Оттуда уже вышли люди в оливковой форме, — говорит мужчина.

Люди разбежались, осталось несколько человек. Один мужчина, по словам очевидца, кричал, что силовики распылили перцовый газ в его ребенка. По этому случаю прибыла карета скорой помощи, девочку вскоре выпустили из машины медиков.

— Говорят, когда уезжали милицейские машины, кто-то стукнул по одной из них. И тогда из окна распылили «перец», попало одному мужчине и ребенку, — рассказывает минчанин.

Официального комментария МВД насчет распыления перцового газа пока не удалось получить.





Сегодня в нескольких микрорайонах Минска прошли дворовые встречи, недалеко от торгового центра «Рига» даже выступал фокусник. В нескольких районах люди выстроились в цепочки солидарности.















(будет дополнено)