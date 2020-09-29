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Минское «Динамо» победило в шестой подряд игре КХЛ
Источник материала: Навiны
«Зубры» победили на выезде российскую «Северсталь» со счетом 4:1, добыв шестую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге.
Игра с «Северсталью» прошла вечером 29 сентября в Череповце. Минчане первыми забили три шайбы: на 3-й, 40-й и 44-й минутах отличились Колячонок, Шарангович и Клинкхаммер. Игрок местной команды Вихарев отквитал одну шайбу на 54-й минуте — 3:1. Окончательный счет за минуту до финальной сирены установил Воронин, забив в пустые ворота.
С 16-ю очками динамовцы делят четвертое место с «Салаватом Юлаевым». У идущего первым «Авангарда» на два очка больше, но у минчан игра в запасе.
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«Зубры» победили на выезде российскую «Северсталь» со счетом 4:1, добыв шестую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге.
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