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Прогнозная стоимость строительства БелАЭС за счет кредита России не превысит 6 млрд долларов

29.09.2020 22:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прогнозная стоимость проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции, финансируемая из средств российского кредита, не превысит 6 млрд долларов США. Об этом говорится в размещенной на портале проектов нормативных правовых актов РФ пояснительной записке к проекту постановления правительства о поправках в соглашение о российском кредите на строительство БелАЭС.

Прогнозная стоимость строительства БелАЭС за счет кредита России не превысит 6 млрд долларов
Фото Василия Семашко / belatom.by

«По состоянию на 1 сентября 2020 года использовано средств кредита на сумму 4,5 млрд долларов США. Просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют. По данным государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", прогнозная стоимость проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции, финансируемая в счет средств кредита, не превысит 6 млрд долларов США», — говорится в записке.

Отмечается, что договоренности о реструктуризации кредита на строительство БелАЭС были достигнуты на уровне глав правительств двух стран в июне 2020 года.

Протокол о внесении изменений в соглашение предусматривает следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на два года, до конца 2022 года; перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Помимо этого, предусмотрена замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в 3,3% годовых.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС от 25 ноября 2011 года предусматривало кредит до 10 млрд долларов США.

Сейчас Александр Лукашенко предлагает построить совместный с Ленинградской областью порт на сэкономленные при возведении БелАЭС средства. По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. «Мы очень много обсуждали этот вопрос, и я ему сказал, что мы можем скооперироваться и построить в Ленинградской области свой причал, порт. Он загорелся этим вопросом. Мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала», — сообщил Лукашенко 25 сентября в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Энергетический пуск атомной станции, при котором АЭС начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован 7 ноября. Ввести блок в эксплуатацию, при котором он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.
 
Теги: Минск
 
 
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Прогнозная стоимость проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции, финансируемая из средств российского кредита, не превысит 6 млрд долларов США.
 
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