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Некоторые работники «Гродно Азота» якобы грозятся уволиться. Что говорят руководство и профсоюз

30.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В телеграм-каналах, которые касаются работы «Гродно Азота», пользователи заметно оживились. А все из-за того, что в Сети появилась информация о том, что некоторые работники предприятия — от нескольких десятков до сотни — якобы заявили о своих планах уволиться. Сообщалось, что уйти с предприятия они хотят в том числе из-за солидарности с осужденным на 5 суток коллегой. В «первичке» Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азоте» рассказали TUT.BY, что, по их данным, одна из смен цеха «Аммиак-3» отказалась выполнять работу, но после переговоров с руководством все-таки приступила. На самом заводе уточнили, что не получали массовых заявлений на увольнение, речь если и идет, то про обычную текучку кадров.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что рассказали в независимом профсоюзе и уволенный председатель стачкома

— Одна смена цеха «Аммиак-3» — это около 15−20 человек — написала заявление об уходе, работники не хотели принимать смену, отказывались от выполнения работы. К ним приезжали представители завода, — рассказали в первичной организации Белорусского независимого профсоюза «Гродно Азота». — Если две смены решат увольняться, то кто будет управлять? Каждого работника надо обучать минимум полгода. Даже для перехода между цехами нужно обучение.

В профсоюзе рассказывают, что отговаривали работников от увольнения.

— Мы знаем, как наниматель может повести себя в этом случае. Самым активным подпишут заявления на увольнения, а остальным скажут, что у вас контракты, сидите работайте.

Юрий Рововой, бывший работник «Гродно Азота» и председатель стачкома, вынужденно уехавший в Польшу, поясняет, что основные цеха на предприятии — это «Аммиак-3» и «Аммиак-4».

— Это крупнотоннажные цеха, которые выдают продукты и полупродукты для других цехов. Там работают самые квалифицированные специалисты, потому что технология сложная. Они больше всех понимают, что нужны какие-то перемены, поэтому эти люди и выступали активнее всего. Сейчас оказывается давление на начальника цеха, очень толкового человека, которому удалось построить хороший сплоченный коллектив. Из-за того, что на него давят, а также из-за того, что на акции протеста после инаугурации Лукашенко был задержан их коллега, коллектив цеха «Аммиак-3» массово написал заявления на увольнение. Таких специалистов быстро не обучить. Если они подадут эти заявления и будут решительно действовать, отстаивать свое мнение, это может парализовать работу всего завода.

Также Юрий Рововой рассказал, что на шествии от завода, которое состоялось еще в конце августа, были задержаны 28 сотрудников предприятия. Их будут судить в ближайшие дни.

— Решение до сих пор не выносят: боятся реакции и не хотят обострять ситуацию. Дела отправили на доследование, но не закрывают и держат людей на крючке, — комментирует Юрий Рововой.

Что рассказали на предприятии

На заводе сообщили, что динамика по числу принятых-уволенных, в том числе по достижении пенсионного возраста, примерно такая же, как и годом ранее. На предприятии также уточнили, что не получали массовых заявлений на увольнение, речь если и идет, то про обычную текучку кадров.

— Это постоянный процесс, кто-то уходит на пенсию, кто-то увольняется по собственному желанию, кто-то трудоустраивается, — на предприятии акцентировали внимание на том, что руководству не поступали в последние дни какие-либо массовые письменные заявления об увольнении со стороны работников.

При этом в руководстве завода заявили, что не обладают информацией о том, что некоторые работники якобы выставили какие-либо требования и намерены уволиться, если их не выполнят.

Связаться с самими работниками, которые, предположительно, заявили о намерениях уволиться в знак солидарности, в течение дня не удалось.

Просим работников «Гродно Азота», а также других заводов, которые хотят рассказать, что происходит у них на предприятиях, связаться с нами. Написать можно на e-mail: bobkov@tutby.com или в телеграм @bobkov_tut

 
Теги: Гродно
 
 
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В телеграм-каналах, которые касаются работы «Гродно Азота», пользователи заметно оживились. А все из-за того, что в Сети появилась информация о том, что некоторые...
 
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