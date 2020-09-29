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Арина Соболенко начала выступление на «Ролан Гаррос» с разгромной победы
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко с уверенной победы над американкой Джессикой Пегулой начала свое выступление на «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:1.
Если в начале первого сета Пегула навязывала Арине борьбу и даже сделала два брейка, то дальше матч проходил с подавляющим преимуществом белоруски.
Во втором сете Соболенко сделала три брейка, а на своей подаче и вовсе не оставляла сопернице шансов.
В следующем раунде Арина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко с уверенной победы над американкой Джессикой Пегулой начала свое выступление на «Ролан Гаррос» - 6:3, 6:1
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