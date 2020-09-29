Как выбрать диван для маленькой комнаты: 10 дизайнерских хитростей

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Тесная жилплощадь — возможность проявить креатив и дизайнерские навыки в обустройстве помещений. Редакцию TAM.BY заинтересовало, как выбрать диван для маленькой комнаты, и вот что полезного удалось узнать проекту.

Содержание:

Частые вопросы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

У владельцев небольших площадей часто возникают сомнения касательно выбора и размещения мебели. Это можно понять: ведь меблировка должна преображать помещение без ущерба свободному месту и функциональности.

Первое, что рекомендуется учесть перед поиском «той самой» модели, это выбор расположения. Чтобы легче было представить, где встанет будущая покупка, не поленитесь начертить план комнаты с нанесением опорных точек. Нередки случаи, когда владельцы квартир пренебрегали этим этапом и устанавливали мебель там, где невозможно было разложить спальное место или с удобствами смотреть телевизор.

Рассчитайте размеры дивана: в комнату впишется та модель, перед которой будет запас места (равный двум длинным сторонам изделия).

Прежде чем переходить к деталям о том, как выбрать диван для маленькой комнаты, запланируйте длину в сложенном состоянии. Например, вы можете выбрать компактную мебель с механизмом раскладывания «аккордеон» (когда спальное место выдвигается вперед), но не сможете разместить большую семью перед телевизором, когда диван будет сложен. А может, захотите приобрести двухметровый диван с выкатным механизмом или клик-кляк: всей семье хватит места, но придется пожертвовать местом вдоль стены.

Также воспользуйтесь визуальными хитростями: советуем ставить габаритные диваны в освещенное место, поскольку мебель в светлых зонах комнаты кажутся меньше, чем в тени. При этом желательно, чтобы свет падал под углом 45 градусов.

Как выбрать компактный диван



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Цвет обивки. Аккуратно и миниатюрно в тесных помещениях смотрится мебель светлых тонов. Выбирайте бежевый, кремовый, светло-серый, слоновой кости цвета — и диван не будет «съедать» пространство и бросаться в глаза.

Узор. Избегайте узора на обивке: рисунки визуально сокращают пространство. Ориентируйтесь на однотонную обивку, а роль декора сыграют яркие подушки и плед.

Сочетание со стеной. Старайтесь найти такую мебель, которая будет создавать минимальный контраст с настенным покрытием. Разместите диван в тон обоев, чтобы тот слился со стеной и не казался массивным.

Материал. В небольших помещениях советуем выбирать гладкую, слегка отражающую свет, обивку. Как правило, это кожа или мягкий на ощупь текстиль с бархатистой фактурой. Грубая ткань зрительно утяжеляет интерьер.

Тип модели. Отдавайте преимущество моделям прямого типа и откажитесь от угловых диванов. Последние занимают много полезного пространства, а также повышают риск ошибочной покупки монолитного изделия, в котором угловая часть не отсоединяется.

Очертания. Не знаете, как выбрать диван, чтобы мебель казалась меньше? Подсказываем: ищите изделия с закругленными углами и линиями. Острые углы и строгие формы, наоборот, делают диван массивным.

Внешний вид. Отдавайте предпочтение диванам с несколькими подушками для сидения вместо цельной. Мало кто догадывается, но это еще один прием, делающий мебель визуально компактной.

Ножки. Практика показывает, что мебель на ножках кажется небольшой и открывает часть пространства под диваном. Учтите это, если мебель такого стиля уместна в вашем интерьере.

Механизм. Если собираетесь использовать диван не только для дневного отдыха, но и ночного, тщательно изучите типы механизмов и выберите подходящий. Для маленьких комнат подойдут механизмы «еврокнижка», клик-кляк, «аккордеон», выкатной.

Безопасность. Помните, что в тесной комнате есть большой риск случайно задевать мебель. В целях безопасности выбирайте диван без деревянных и металлических вставок, а также без острых подлокотников.

Если вы ищите диваны в Минске для маленькой комнаты, вы теперь уверенно сможете совершать покупки в магазинах мебели.