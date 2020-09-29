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«Можете перегнуть палку». Жена Игоря Лосика рассказала об ужасных условиях его содержания

30.09.2020 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Супруга политзаключенного Игоря Лосика рассказала, в каких условиях содержится ее муж в тюрьме в Жодино. Дарья Лосик уверена, что Игорю специально создают невыносимые условия, чтобы сломить его и заставить оговорить себя и других людей.

«Мой муж, Игорь Лосик, консультант "Радыё Свабода", был задержан 25 июня прямо у собственного дома в Барановичах. С тех пор ни я, ни наша дочь Паулина, которой нет еще двух лет, ни его родители его не видели», — цитирует Дарью svaboda.org.

 
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Супруга политзаключенного Игоря Лосика рассказала, в каких условиях содержится ее муж в тюрьме в Жодино. Дарья Лосик уверена, что Игорю специально создают...
 
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