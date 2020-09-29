Гомельских супругов задержали после митинга, детей отвезли в соццентр

Отца задержали 27 сентября, осудили на 14 суток за участие в акции протеста и отправили в ИВС. Его жену задержали 29 сентября. Двоих несовершеннолетних детей отправили в социальный центр.





Как «Сильным Новостям» рассказала мать пятерых детей Наталья Снежкова, в воскресенье 27 сентября примерно в 21:50 задержали ее мужа. На следующий день его осудили за участие в акции на 14 суток и отправили в ИВС. По этой же статье составили протокол и на нее.

Днем 29 сентября в школу к ее 11-летней дочери приходили сотрудники правоохранительных органов. По словам матери, ребенка опрашивала милиция в присутствии учителя и социального педагога. Позже в РОВД на беседу вызвали и саму женщину, однако она попросила сотрудников приехать к ней домой. Они и приехали, но с обыском. После обыска ее задержали.

Насколько известно редакции, в отношении кого-то из членов семьи возбуждено уголовное дело по статье 363 часть 2 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Несовершеннолетние дети задержанных родителей находятся в социальном центре на Сельмаше.