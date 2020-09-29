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Мининформ лишает TUT.BY статуса СМИ
Источник материала: БДГ
Министерство информации приняло решение лишить крупнейший информационный портал Беларуси статуса СМИ уже с 1 октября.
Как пишет
Портал отмечает, что он лишается статуса СМИ, но не перестает работать, просто у сотрудников будет меньше прав: например, участие в тех же массовых мероприятиях в законном порядке и передаче оттуда информации становится проблематичным.
TUT.BY с начала августа получил от Мининформ четыре
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Министерство информации приняло решение лишить крупнейший информационный портал Беларуси статуса СМИ уже с 1 октября.
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