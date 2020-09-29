Мининформ лишает TUT.BY статуса СМИ

Министерство информации приняло решение лишить крупнейший информационный портал Беларуси статуса СМИ уже с 1 октября.

Как пишет портал , выпуск сетевого издания будет прекращен с 1 октября на три месяца. Такая информация содержится в приказе главы Мининформ Игоря Луцкого. Там также говорится о том, что ведомства может прекратить выпуск СМИ в случае, если госорганом в сфере массовой информации подано исковое заявление в суд. Такое заяление имеется: его Мининформ подало в Экономический суд еще 18 сентября.

Портал отмечает, что он лишается статуса СМИ, но не перестает работать, просто у сотрудников будет меньше прав: например, участие в тех же массовых мероприятиях в законном порядке и передаче оттуда информации становится проблематичным.