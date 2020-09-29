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Глава МИД Германии: Александр Лукашенко не идет на диалог

30.09.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава немецкого внешнеполитического ведомства, выступая на дебатах в ООН, обвинил власти Беларуси в нежелании вести диалог с третьими странами и обществом.

В ходе общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видео с выступлениями, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что ЕС обязан отреагировать на насилие силовиков по отношению к белорусским гражданам.

«Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления протестов. Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе», - цитирует Мааса ТАСС

Напомним, что Канада и Великобритания ввели 29 сентября персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко и его сын Виктор. Также сообщается, что ОБСЕ проведет независимое расследование фальсификации выборов и последующей после них эскалации насилия по отношению к гражданам Беларуси со стороны силовиков.

 
 
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Глава немецкого внешнеполитического ведомства, выступая на дебатах в ООН, обвинил власти Беларуси в нежелании вести диалог с третьими странами и обществом.
 
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