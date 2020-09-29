Глава МИД Германии: Александр Лукашенко не идет на диалог

Глава немецкого внешнеполитического ведомства, выступая на дебатах в ООН, обвинил власти Беларуси в нежелании вести диалог с третьими странами и обществом.

В ходе общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видео с выступлениями, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что ЕС обязан отреагировать на насилие силовиков по отношению к белорусским гражданам.

«Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления протестов. Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе», - цитирует Мааса ТАСС .