ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская провела встречу с лидерами стачкомов Беларуси

30.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами стачкомов крупнейших белорусских предприятий.

Участие во встрече приняли лидеры стачкомов предприятий МТЗ, МАЗ, МЗКТ, ГродноАзот, БелКалий, Нафтан, Коммунмаш, МЭТЗ, Беларусьнефть.

«Забастовка – одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе», - заявила Тихановская в ходе встречи.

На встрече со Светланой Тихановской присутствовал Ярослав Лихачевский – представитель фонда BYSOL. Он заявил, что фонд готов взять на себя компенсации бастующим и за необходимую им юридическую помощь, сообщает телеграм-канал Тихановской.

Также в онлайн-встрече участвовал Глеб Сандрос – пресс-секретарь стачкома Беларуськалия. Он отметил важность независимых профсоюзов как главной защиты работников от необоснованных увольнений.

Иные подробности онлайн-мероприятия не сообщаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами стачкомов крупнейших белорусских предприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске объявили об ответных санкциях в отношении стран Балтии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика