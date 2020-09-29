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Тихановская провела встречу с лидерами стачкомов Беларуси
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами стачкомов крупнейших белорусских предприятий.
Участие во встрече приняли лидеры стачкомов предприятий МТЗ, МАЗ, МЗКТ, ГродноАзот, БелКалий, Нафтан, Коммунмаш, МЭТЗ, Беларусьнефть.
«Забастовка – одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе», - заявила Тихановская в ходе встречи.
На встрече со Светланой Тихановской присутствовал Ярослав Лихачевский – представитель фонда BYSOL. Он заявил, что фонд готов взять на себя компенсации бастующим и за необходимую им юридическую помощь, сообщает телеграм-канал Тихановской.
Также в онлайн-встрече участвовал Глеб Сандрос – пресс-секретарь стачкома Беларуськалия. Он отметил важность независимых профсоюзов как главной защиты работников от необоснованных увольнений.
Иные подробности онлайн-мероприятия не сообщаются.
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Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами стачкомов крупнейших белорусских предприятий.
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