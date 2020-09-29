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Два участника протестов в Молодечно получили тюремные сроки за сопротивление милиции

30.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Двое участников несанкционированных акций приговорены судом Молодечненского района к лишению свободы за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел.

Уголовное дело было возбуждено в отношении двоих жителей Молодечно за оказание сопротивления сотрудникам ОМОНа 19 июня во время несанкционированного массового мероприятия.

"Обвиняемый признан виновным в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда РБ.

Второй обвиняемый по этой же статье приговорен к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговоры не вступили в законную силу и могут быть обжалованы и опротестованы.

 
 
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Двое участников несанкционированных акций приговорены судом Молодечненского района к лишению свободы за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел.
 
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