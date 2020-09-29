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Посол Беларуси в Аргентине подтвердил слухи об отставке: «Верю в лучшее будущее для народа»

30.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом Владимир Астапенко рассказал TUT.BY.



— Действительно, 23 сентября я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Сейчас жду принятия соответствующего указа, до этого момента формально остаюсь на службе. Верю в лучшее будущее для белорусского народа! — сказал посол Беларуси в Аргентине и Республике Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

На вопрос, что стало причиной подачи заявления, посол Астапенко попросил обратить внимание на дату его подачи. 23 сентября, напомним, прошла «тайная» инаугурация Александра Лукашенко, дату которой заранее официально никто не озвучивал.

Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

В отставку на днях также подал старший советник посольства Беларуси в Латвии Андрей Авраменко. Об уходе из МИД Авраменко сообщил у себя в соцсетях.
 
 
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