Посмотрите, как выглядит самый маленький в мире кубик Рубика

Источник материала: Sputnik Беларусь

Японская компания выпустила самый миниатюрный кубик Рубика в мире. Длина каждой из сторон – меньше сантиметра. Крошечный кубик показали на выставке в Токио.

А вот стоить он будет немало – 1,9 тысячи долларов за штуку. Причем изготовлен он, в отличие от полноразмерного оригинала, из металла.

"В отличие от полноразмерного, крошечный кубик Рубика не может быть сделан из пластика", – поясняет директор компании Синсуке Хаяши.

Миниатюру представили на выставке в Токио по случаю сорокалетия появления головоломки в стране – в Японию придуманный венгерским изобретателем Эрнё Рубиком кубик пришел в 1980 году. В 1981-м новую головоломку презентовали принцу Чарльзу и принцессе Диане. В том же году кубик пришел в Советский Союз.

Рекорд по скоростной сборке традиционного кубика Рубика принадлежит китайцу Ду Юшенгу. Он справился с задачей всего за 3,47 секунды. А у кого получится также быстро собрать японскую миниатюрную версию?

Смотрите на видео, как выглядит самый маленький кубик Рубика в мире.