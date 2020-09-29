|
Посмотрите, как выглядит самый маленький в мире кубик Рубика
30.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Японская компания выпустила самый миниатюрный кубик Рубика в мире. Длина каждой из сторон – меньше сантиметра. Крошечный кубик показали на выставке в Токио.
А вот стоить он будет немало – 1,9 тысячи долларов за штуку. Причем изготовлен он, в отличие от полноразмерного оригинала, из металла.
"В отличие от полноразмерного, крошечный кубик Рубика не может быть сделан из пластика", – поясняет директор компании Синсуке Хаяши.
Миниатюру представили на выставке в Токио по случаю сорокалетия появления головоломки в стране – в Японию придуманный венгерским изобретателем Эрнё Рубиком кубик пришел в 1980 году. В 1981-м новую головоломку презентовали принцу Чарльзу и принцессе Диане. В том же году кубик пришел в Советский Союз.
Рекорд по скоростной сборке традиционного кубика Рубика принадлежит китайцу Ду Юшенгу. Он справился с задачей всего за 3,47 секунды. А у кого получится также быстро собрать японскую миниатюрную версию?
Смотрите на видео, как выглядит самый маленький кубик Рубика в мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Длина одной грани миниатюрного изобретения – всего 9,9 миллиметра. Интересно, кто взялся бы посоревноваться в скорости сборки такого кубика?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)