ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минус на минус: 5 основных причин, почему вы не худеете

30.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прежде чем сесть на очередную "диету с понедельника" попытайтесь честно ответить на несколько вопросов: "Почему вес продолжает расти?", "В какие периоды вы начинаете полнеть?" и самый интересный - "Что для вас значит еда?". А теперь попробуйте соединить ответы и прийти к общему знаменателю. Да, это не самый быстрый способ избавиться от лишних килограммов, но, обнаружив истинную причину всех проблем, вы сможете добиться положительных изменений и получить желанную стройность.

© CC0 / Pixabay/tookapic
Худеем без вреда: почему нужно есть авокадо каждый день?

Итак, основные причины, которые мешают вам похудеть - в специальной подборке Sputnik.

Причина 1. Еда в радость

Убедитесь в том, что помимо еды в вашей жизни присутствует достаточное количество положительных эмоций. Иначе вы можете потерять контроль, что приведет к перееданию. Да, еда точно приносит удовольствие, но в запущенном случае может стать преградой для похудения.

Причина 2. Стресс

Стресс - одна из главных причин, из-за которой диеты могут привести к увеличению веса в будущем. Как только вы начинаете загонять себя в жесткие рамки, организм получает сигнал "опасность, хватаем все", и вы начинаете поправляться от любого лишнего кусочка.

Причина 3. Весы

Если из-за частых взвешиваний вы ощущаете себя как на эмоциональных качелях, спрячьте весы или отдайте кому-нибудь. Ежедневная проверка веса - все тот же стресс. Да, когда цифры уменьшаются - вы счастливы, но как только они увеличиваются - впадаете в уныние.

© CC0 / Pixabay / Pezibear
В чем польза семян льна и помогают ли они похудеть?

Причина 4. Неправильные установки

Помните, как в детстве бабушка велела доедать все, иначе вырастешь хилым и болезненным ребенком? Вот, откуда растут ноги таких неправильных установок. И если в детстве есть шанс, что метаболизм спасет ситуацию, то для взрослых это может стать проблемой.

Причина 5. Без единомышленников

Если ваши друзья обедают в пиццериях, а ужинают в кондитерских, осуждая вас за желание похудеть - это также может стать барьером на пути к стройности. А вот если вам повезет, и вы найдете единомышленника - получите заряд энергии и мотивации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желание похудеть зачастую сопровождается жесткими ограничениями в питании и даже голодовками. Но мало кто осознает, что на застой в весе могут влиять ваши...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол Беларуси в Аргентине подтвердил слухи об отставке: «Верю в лучшее будущее для народа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика