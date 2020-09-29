Минус на минус: 5 основных причин, почему вы не худеете

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прежде чем сесть на очередную "диету с понедельника" попытайтесь честно ответить на несколько вопросов: "Почему вес продолжает расти?", "В какие периоды вы начинаете полнеть?" и самый интересный - "Что для вас значит еда?". А теперь попробуйте соединить ответы и прийти к общему знаменателю. Да, это не самый быстрый способ избавиться от лишних килограммов, но, обнаружив истинную причину всех проблем, вы сможете добиться положительных изменений и получить желанную стройность.

Итак, основные причины, которые мешают вам похудеть - в специальной подборке Sputnik.

Причина 1. Еда в радость

Убедитесь в том, что помимо еды в вашей жизни присутствует достаточное количество положительных эмоций. Иначе вы можете потерять контроль, что приведет к перееданию. Да, еда точно приносит удовольствие, но в запущенном случае может стать преградой для похудения.

Причина 2. Стресс

Стресс - одна из главных причин, из-за которой диеты могут привести к увеличению веса в будущем. Как только вы начинаете загонять себя в жесткие рамки, организм получает сигнал "опасность, хватаем все", и вы начинаете поправляться от любого лишнего кусочка.

Причина 3. Весы

Если из-за частых взвешиваний вы ощущаете себя как на эмоциональных качелях, спрячьте весы или отдайте кому-нибудь. Ежедневная проверка веса - все тот же стресс. Да, когда цифры уменьшаются - вы счастливы, но как только они увеличиваются - впадаете в уныние.

Причина 4. Неправильные установки

Помните, как в детстве бабушка велела доедать все, иначе вырастешь хилым и болезненным ребенком? Вот, откуда растут ноги таких неправильных установок. И если в детстве есть шанс, что метаболизм спасет ситуацию, то для взрослых это может стать проблемой.

Причина 5. Без единомышленников

Если ваши друзья обедают в пиццериях, а ужинают в кондитерских, осуждая вас за желание похудеть - это также может стать барьером на пути к стройности. А вот если вам повезет, и вы найдете единомышленника - получите заряд энергии и мотивации.