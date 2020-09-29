Курсы валют на 29 сентября 2020: доллар вырос еще сильнее, евро не отстает

Источник материала: Myfin

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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0139 рубля до 2.6403, что составило 0.53%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0228 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.027 (0.88%), на 29 сентября 2020 курс составил 3.084. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0828 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0216 рублей (0.65%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.2553 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 78 706 400 17 581 600 44 604 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.58 – 2.639 рублей, курс продажи доллара 2.642 – 2.68. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.08 рублей, купить – 3.08 – 3.12.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =80 (стоимость 1 доллара равна 80 российских рублей),

=80 (стоимость 1 доллара равна 80 российских рублей), EUR/USD =1.169 (1 евро стоит 1.169 доллар),

=1.169 (1 евро стоит 1.169 доллар), EUR/RUB =93.4492 (93.4492 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .