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Курсы валют на 29 сентября 2020: доллар вырос еще сильнее, евро не отстает
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.58 – 2.639 рублей, курс продажи доллара 2.642 – 2.68. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.08 рублей, купить – 3.08 – 3.12.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
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Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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29 сентября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6403, курс евро 3.084, курс российского рубля (100 RUB)...
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