Китайский маркетплейс не признал победу Лукашенко на прошедших выборах

Источник материала: Ежедневник

Несмотря на то, что руководители КНР одни из первых признали победу Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах, китайский маркетплейс на счет этого придерживается совершенно противоположной, объективной точки зрения.

«Будущее за маркеплейсом» - этот рекламный слоган демонстрирует не только путь развития современной торговли, но также и путь развития самого общества. И этот же слоган нагляднее всего показывает, что нынешней отсталой белорусской власти в этом будущем места нет.

Белорусская власть может банить платформу «Голос», говоря о том, что это заговор западных спецслужб, почему-то очень желающих уничтожить Беларусь (слишком хорошо мы живет, поэтому западный мир от зависти и заходится). Можно игнорировать предложение «Голоса» по изучению программных настроек, чтобы убедиться в объективности собранных данных.

Но вот общемировые процессы забанить и проигнорировать никак не получится. Белорусская власть этого не понимает, а зря. Вот, например, китайский маркетплейс не признает победу Лукашенко на прошедших выборах. И не потому, что так кому-то может быть выгодно, просто такова объективная реальность. И ее изменить нельзя, как бы кому-то не хотелось.

Современный маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению товаров и услуг третьих лиц, когда один и тот же товар можно купить сразу у нескольких продавцов. Сама платформа настроена и работает таким образом, что постоянно анализирует запросы покупателей и дает продавцам необходимые рекомендации, что в настоящий момент пользуется спросом и что следует продавать. Продавцы и сами анализируют продажи и очень оперативно реагируют на всякое изменение конъюнктуры.

Похожим образом работают не только маркетплейсы. Например, Фэйсбук также постоянно дает рекомендации: «Ваша публикация популярнее всех остальных на 85%. Начните продвигать ее и получите больше…» И это опять же объективная реальность.

Белорусская власть все еще пытается подмять эту объективную реальность под себя, чем фактически роет себе могилу. Да, в Беларуси можно возбудить уголовное дело по платформе «Голос», можно прикрыть интернет-магазин Symbal.by, изымать его продукцию и сажать покупателей. А что белорусские власти смогут сделать с таким маркетплейсом как Aliexpress, который входит в крупнейшую китайскую корпорацию Alibaba Group? Лукашенко попросит своих китайских друзей и ее прикрыть? А ведь именно вот такие маркетплейсы, дают самую объективную картину происходящего в Беларуси.

Еще год назад, если на Aliexpress ввести в поиск фразу «флаг Беларуси», то платформа выдавала предложения продавцов преимущественно официального флага Беларуси. – того самого, красно зеленого. А оппозиционный бело-красно-белый выдавался лишь изредка. Соотношение было приблизительно 5:1. И это была объективная реальность. Сейчас она совершенно другая. Из 60 предложений продавцов на одной странице, только 9 предложений с официальным флагом. Еще два смешанных предложения, одно случайное, а остальные предложения – бело-красно-белого флага. И это не потому, что на китайском маркетплейсе кто-то заговор плетет, просто объективная реальность запросов покупателей такая.





Ну ладно флаги – ими Лукашенко своих сторонников за бюджетный счет обеспечивает, поэтому реальная потребность в официальных влагах действительно может быть низкая. Хотя, повторимся, еще год потребность была. Но если ввести запрос «герб Беларуси», то «Пагоня» опять же в разных вариациях выдается в пять раз чаще, чем постсоветский венок.





По запросу «символика Беларуси» опять же объективная ситуация не в пользу Лукашенко.





Если попробовать ввести запрос «Беларусь футболка», то опять же официальной белорусской символике места почти не нашлось.





Мы провели эксперимент и ввели перед запросами слово официальный: «официальный флаг Беларуси», «официальный герб Беларуси», «официальная символика Беларуси». Но даже тут бело-красно-белая символика неизменно опережает красно-зеленую, хотя в результатах запросов появляется очень много мусора.

Даже если ввести запрос «Беларусь Лукашенко», то не будет ни одной выдачи в его поддержку. Зато будут вот такие.









По запросу «Лукашенко» картина получается аналогичная – в поддержку нет ничего, а вот против – достаточно. Даже если ввести «Лукашенко наш президент» - то не получим ни одного товара, так как запроса на него нет совсем.

Все эти данные отчетливо демонстрируют, как голосовали белорусы на прошедших выборах, какую символику на самом деле признают и какой хотят видеть страну. Причем, здесь, на маркетплейсе, белорусы голосуют не потому, что заставили или заплатили, а абсолютно добровольно. Более того, голосуют своими деньгами, что делает выбор еще более сознанным.