Вкусно и просто. Горячие бутерброды с яйцом и чесноком на сковороде

Ингредиенты

Батон 1/2 шт. Яйца 3 шт. Майонез 1 ст. ложка Чеснок 2 зубчика Масло растительное для жарки

Батон нарезаем под углом. Сковороду разогреваем с малом и обжариваем на ней хлеб с двух сторон.

Яйца отвариваем, остужаем и натираем на крупной терке. Чеснок пропускаем через пресс и кладем в яйца. Заправляем яйца с чесноком майонезом и кладем начинку на хлебные гренки. По желанию, в начинку можно натереть небольшой кусочек плавленого или твердого сыра. Сверху присыпаем зеленью. Приятного аппетита!