Вкусно и просто. Горячие бутерброды с яйцом и чесноком на сковороде

Ингредиенты
|Батон
|1/2 шт.
|Яйца
|3 шт.
|Майонез
|1 ст. ложка
|Чеснок
|2 зубчика
|Масло растительное
|для жарки
Батон нарезаем под углом. Сковороду разогреваем с малом и обжариваем на ней хлеб с двух сторон.
Яйца отвариваем, остужаем и натираем на крупной терке. Чеснок пропускаем через пресс и кладем в яйца. Заправляем яйца с чесноком майонезом и кладем начинку на хлебные гренки. По желанию, в начинку можно натереть небольшой кусочек плавленого или твердого сыра. Сверху присыпаем зеленью. Приятного аппетита!