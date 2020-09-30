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Вкусно и просто. Горячие бутерброды с яйцом и чесноком на сковороде

30.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Горячие бутерброды с яйцом и чесноком на сковороде

Фото: vkuso.ru

Ингредиенты

Батон 1/2 шт.
Яйца 3 шт.
Майонез 1 ст. ложка
Чеснок 2 зубчика
Масло растительное для жарки

Батон нарезаем под углом. Сковороду разогреваем с малом и обжариваем на ней хлеб с двух сторон.

Яйца отвариваем, остужаем и натираем на крупной терке. Чеснок пропускаем через пресс и кладем в яйца. Заправляем яйца с чесноком майонезом и кладем начинку на хлебные гренки. По желанию, в начинку можно натереть небольшой кусочек плавленого или твердого сыра. Сверху присыпаем зеленью. Приятного аппетита!

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Потрясающе вкусная закуска на скорую руку для тех, кто ломает голову над тем, что приготовить на завтрак в будний день, или когда гости на пороге.
 
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