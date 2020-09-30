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Сергея Тихановского оставили за решеткой
Источник материала: Навiны
Лидеру движения «Страна для жизни» Сергею Тихановскому добавили срок содержания под стражей.
За решеткой, как сообщает движение, он проведет еще два месяца. После чего, согласно закону, его либо должны будут выпустить, либо предъявить обвинение.
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Лидеру движения «Страна для жизни» Сергею Тихановскому добавили срок содержания под стражей.
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