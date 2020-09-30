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Сергея Тихановского оставили за решеткой

30.09.2020 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лидеру движения «Страна для жизни» Сергею Тихановскому добавили срок содержания под стражей.

Сергея Тихановского оставили за решеткой

За решеткой, как сообщает движение, он проведет еще два месяца. После чего, согласно закону, его либо должны будут выпустить, либо предъявить обвинение.

 
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Лидеру движения «Страна для жизни» Сергею Тихановскому добавили срок содержания под стражей.
 
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