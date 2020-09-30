Дачная история: Женя и Настя купили в феврале участок под Минском, а в мае въехали в новый дом

Источник материала: Tut.by

Крайний участок у соснового леса, рядом озеро, минимум соседей, до города 60 километров. Таким представляли себе идеальный формат дачи Настя и Женя, молодая пара из Минска. И им повезло — такое место и недорого еще можно найти. Они были далеки от идеи самим заниматься строительством, поэтому заказали модульный дом, который установили на участке буквально за полтора дня. Мы заехали к ребятам в гости и изучили, как он выглядит, из чего сделан и сколько стоил.

Куплю дачу

Дом Насти и Жени выглядит совсем не по-дачному — один этаж, плоская крыша, большая терраса. Участок выглядит вполне ухоженным, хотя еще весной здесь ничего не было, кроме молодых сосенок и золотарника.





— У наших родителей не было дачи, но мы о ней мечтали, — рассказывает Настя. — А когда родился ребенок, то решили, что пора искать место, где можно было бы проводить время на природе. Искали именно участок с лесом, с электричеством и водопроводом, крайний, без соседей и чтобы добираться на машине из Минска не больше часа на машине. Женя постоянно мониторил объявления о продаже участков. Таких, подходящих под наши параметры, не так-то и много. И вот в феврале нашли этот участок. Он как раз на краю садового товарищества, у самого леса, в 60 км от города. Правда, он нам не сильно сразу понравился. А мама посмотрела на фотографии и переубедила нас.





Место и в самом деле козырное — вокруг сосновые леса, рядом озеро, на участке есть электричество и хоть сезонный, но центральный водопровод. А еще отличная цена для такого места — в часе езды от Минска участки в разы дешевле.

Модуль к модулю

— Я по образованию — архитектор, занимаюсь дизайном интерьеров. И я постоянно мониторю рынок, смотрю кто и что строит. Например, я была подписана в соцсетях на производителя бань. И когда загорелись идеей, что было бы классно иметь свою дачу, я написала владельцу этой фирмы — строите ли вы еще и дома? Оказалось, что строят, и он прислал нам проекты модульных домов.

Ребятам понравился дом, состоящий из двух модулей. Проект, правда, они переделали под себя, к первоначальному варианту добавили террасу с навесом.





— Придумали, какие и где мы хотим окна, какой будет внутренняя перепланировка, все наши пожелания, — говорит Настя. — Наш дом состоит из двух модулей, общая площадь — 32 «квадрата». У нас был выбор — мы могли купить три модуля, но тогда бы пришлось отказаться от мебели. В итоге решили, что площади и так хватит и лучше мы получим готовый дом со всей мебелью. С другой стороны, можно потом докупить еще один модуль и присоединить его с той стороны, где у нас узкие окна. Это легко сделать — вбить сваи, снять с фасада обшивку достать окна и присоединить модуль. Так появится еще одна комната.

— Мы изначально искали вариант дома под ключ, чтобы его построили без нашего присутствия и участия, — говорит Женя. — Мы бы даже купили такой дом с участком, но таких предложений не нашли.



Окна без рам — это и экономия, и выглядит хорошо. С этой стороны при необходимости можно присоединить еще один модуль

Стоит отметить, что процесс строительства ребята все же наблюдали как бы со стороны и деятельного участия в нем не принимали. По их словам, им даже не пришлось часто выезжать в товарищество: один раз, когда искали участок, второй, когда купили его, третий — когда размечали фундамент, четвертый и пятый разы приезжали провести воду и электричество, а на шестой приехали принимать дом.



Проект дома

— Нам говорили, что дача — это непросто, ее надо годами строить и потом ремонтировать, — говорит Настя. — Но в нашем случае все оказалось по-другому — раз и готово. Один раз мы увидели дом на производстве, когда окна вставляли. А потом уже на участке, когда приехали принимать.



Уличные светильники на фасаде заказали в Китае. Они недорогие, но с ними дом по вечерам выглядит эффектно

Дом установили без присутствия владельцев — приехали большие грузовики с модулями на платформе и подъемный кран. Он был практически в готовом виде — с электрикой, окнами, частичной внутренней и наружной отделкой. Уже через полтора дня дом был собран, что сильно удивило местных дачников. Еще некоторое время понадобилось, чтобы строители выполнили дополнительные работы — например, зашили доской цоколь.

Сколько стоил этот дом? Если пересчитывать по курсу, который был еще весной, то его ориентировочная стоимость — 20 тысяч долларов.

Что представляет собой дом?

О технической стороне дома рассказал Кирилл Лущик, директор компании «Ярні», которая специализируется на производстве модулей.

— В основе этого модульного дома — деревянный каркас из строганой доски технической сушки 45×145 мм. Весь каркас обработан антисептиком. Это стандартное исполнение, внутри стен — 150 мм утепления, в полах и крыше — 200 мм. Это дачный вариант, но даже при таком утеплении в доме можно жить круглый год.



Основание модуля. Фото с производства

Дом стоит на буронабивном фундаменте — он недорогой, но надежный. Окна в доме есть как стандартные ПВХ с ламинацией черного цвета, так и безрамные — просто глухие стеклопакеты в стене. Крыша односкатная, наплавляемая. Для фасада использовалась сосновая доска с лессирующей пропиткой.



Буронабивные сваи







Место соединения двух модулей. Фото с производства

Кирилл также рассказал, что модули имеют определенный размер, который продиктован в первую очередь правилами транспортировки крупногабаритных грузов по дорогам — 6,3×3,1 метра.



Сборка нового дома в цеху

Собирают модули в ангаре, под крышей. Здесь полный цикл строительства — каркас, утепление контура, установка окон и дверей, обшивка фасада, внутренние отделочные работы, прокладка всех коммуникаций. В собранном виде модули грузят на платформы и отправляют на участок. Кирилл говорит, что ориентировочная стоимость готового домокомплекта из двух модулей — 18 тысяч долларов.

Первые впечатления

Планировка в доме простая и логичная. В одном модуле расположилась гостиная со спальным местом на антресоли. Настя говорит, что идею подсмотрели на Pinterest, и попросили производителя сделать такую же.



В каждой комнате стоят приточные вентиляционные клапаны инфильтрации воздуха. В гостиной — кондиционер

— Лесенку на антресоль изготовил местный умелец из металла. Он еще сделал перекладины, а мы сами протянули веревку. В будущем это спальное место ребенка, а сейчас там могут заночевать гости.

Второй модуль поделили на три части — кухня, санузел с душем и небольшая спальня.

Внутри стены отделаны имитацией бруса, покрыты пропиткой «Текнос» с легким серым оттенком. На потолках — белая вагонка.

— Мы не планируем жить на даче круглый год, хотя принципиально зимовать в нем можно, — говорит Настя. — Сейчас, когда ночи уже довольно холодные, внутри комфортные плюс 22. Для обогрева у нас есть в комнате небольшой конвектор, который мы только один раз включали, и то только ради ребенка. Заметили, что дом прогревается очень быстро. В санузле у нас теплые электрополы, в гостиной температуру поддерживает кондиционер. В общем, осенью у нас комфортно в домике, при этом наши соседи уже печку протапливают ежедневно.





В таких домах ставят еще и дровяные камины, но с учетом нашей перепланировки места для него нет. А так как у нас маленький ребенок, то из соображений безопасности, мы бы его очень долго не топили. Сейчас немного пожили и поняли, что он и не нужен. Возможно, если бы у нас было три модуля, то можно было поставить камин чисто для красоты.



Решетка в террасе — очень практичная вещь, песка в дом меньше заносится

Вся мебель приехала из российской ИКЕА. По словам ребят, когда им ее собрали, то оставалось только повесить шторы.



Спальня

Водопровод в товариществе сезонный, а бурить скважину дороговато — до воды здесь 50−60 метров. Женя говорит, что пока пользуются существующим водопроводом. Канализацию же сделали сами — вопрос закрыт двумя колодцами по два бетонных кольца.



Сарай

А вот с чем была проблема, так это с интернетом — его практически не было, поэтому пришлось устанавливать усилитель сигнала. Теперь при необходимости можно работать на «удаленке».

Дом оборудован современными системами безопасности, в том числе камерами круглосуточного видеонаблюдения.





— В следующем году займемся ландшафтным дизайном на участке, баньку-бочку поставим. Но грядок точно садить не будем — здесь у людей можно всегда купить по сходной цене клубнику, овощи, зелень. Максимум кустик малины для развлечения. Грибы же растут прямо на участке. Это то место, которое мы искали, — открыл дверь и ты в лесу.