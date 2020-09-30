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Дачная история: Женя и Настя купили в феврале участок под Минском, а в мае въехали в новый дом
Источник материала: Tut.by
Крайний участок у соснового леса, рядом озеро, минимум соседей, до города 60 километров. Таким представляли себе идеальный формат дачи Настя и Женя, молодая пара из Минска. И им повезло — такое место и недорого еще можно найти. Они были далеки от идеи самим заниматься строительством, поэтому заказали модульный дом, который установили на участке буквально за полтора дня. Мы заехали к ребятам в гости и изучили, как он выглядит, из чего сделан и сколько стоил.
Куплю дачу
Дом Насти и Жени выглядит совсем не по-дачному — один этаж, плоская крыша, большая терраса. Участок выглядит вполне ухоженным, хотя еще весной здесь ничего не было, кроме молодых сосенок и золотарника.
— У наших родителей не было дачи, но мы о ней мечтали, — рассказывает Настя. — А когда родился ребенок, то решили, что пора искать место, где можно было бы проводить время на природе. Искали именно участок с лесом, с электричеством и водопроводом, крайний, без соседей и чтобы добираться на машине из Минска не больше часа на машине. Женя постоянно мониторил объявления о продаже участков. Таких, подходящих под наши параметры, не так-то и много. И вот в феврале нашли этот участок. Он как раз на краю садового товарищества, у самого леса, в 60 км от города. Правда, он нам не сильно сразу понравился. А мама посмотрела на фотографии и переубедила нас.
Место и в самом деле козырное — вокруг сосновые леса, рядом озеро, на участке есть электричество и хоть сезонный, но центральный водопровод. А еще отличная цена для такого места — в часе езды от Минска участки в разы дешевле.
Модуль к модулю
— Я по образованию — архитектор, занимаюсь дизайном интерьеров. И я постоянно мониторю рынок, смотрю кто и что строит. Например, я была подписана в соцсетях на производителя бань. И когда загорелись идеей, что было бы классно иметь свою дачу, я написала владельцу этой фирмы — строите ли вы еще и дома? Оказалось, что строят, и он прислал нам проекты модульных домов.
Ребятам понравился дом, состоящий из двух модулей. Проект, правда, они переделали под себя, к первоначальному варианту добавили террасу с навесом.
— Придумали, какие и где мы хотим окна, какой будет внутренняя перепланировка, все наши пожелания, — говорит Настя. — Наш дом состоит из двух модулей, общая площадь — 32 «квадрата». У нас был выбор — мы могли купить три модуля, но тогда бы пришлось отказаться от мебели. В итоге решили, что площади и так хватит и лучше мы получим готовый дом со всей мебелью. С другой стороны, можно потом докупить еще один модуль и присоединить его с той стороны, где у нас узкие окна. Это легко сделать — вбить сваи, снять с фасада обшивку достать окна и присоединить модуль. Так появится еще одна комната.
— Мы изначально искали вариант дома под ключ, чтобы его построили без нашего присутствия и участия, — говорит Женя. — Мы бы даже купили такой дом с участком, но таких предложений не нашли.
Стоит отметить, что процесс строительства ребята все же наблюдали как бы со стороны и деятельного участия в нем не принимали. По их словам, им даже не пришлось часто выезжать в товарищество: один раз, когда искали участок, второй, когда купили его, третий — когда размечали фундамент, четвертый и пятый разы приезжали провести воду и электричество, а на шестой приехали принимать дом.
— Нам говорили, что дача — это непросто, ее надо годами строить и потом ремонтировать, — говорит Настя. — Но в нашем случае все оказалось по-другому — раз и готово. Один раз мы увидели дом на производстве, когда окна вставляли. А потом уже на участке, когда приехали принимать.
Дом установили без присутствия владельцев — приехали большие грузовики с модулями на платформе и подъемный кран. Он был практически в готовом виде — с электрикой, окнами, частичной внутренней и наружной отделкой. Уже через полтора дня дом был собран, что сильно удивило местных дачников. Еще некоторое время понадобилось, чтобы строители выполнили дополнительные работы — например, зашили доской цоколь.
Сколько стоил этот дом? Если пересчитывать по курсу, который был еще весной, то его ориентировочная стоимость — 20 тысяч долларов.
Что представляет собой дом?
О технической стороне дома рассказал Кирилл Лущик, директор компании «Ярні», которая специализируется на производстве модулей.
— В основе этого модульного дома — деревянный каркас из строганой доски технической сушки 45×145 мм. Весь каркас обработан антисептиком. Это стандартное исполнение, внутри стен — 150 мм утепления, в полах и крыше — 200 мм. Это дачный вариант, но даже при таком утеплении в доме можно жить круглый год.
Дом стоит на буронабивном фундаменте — он недорогой, но надежный. Окна в доме есть как стандартные ПВХ с ламинацией черного цвета, так и безрамные — просто глухие стеклопакеты в стене. Крыша односкатная, наплавляемая. Для фасада использовалась сосновая доска с лессирующей пропиткой.
Кирилл также рассказал, что модули имеют определенный размер, который продиктован в первую очередь правилами транспортировки крупногабаритных грузов по дорогам — 6,3×3,1 метра.
Собирают модули в ангаре, под крышей. Здесь полный цикл строительства — каркас, утепление контура, установка окон и дверей, обшивка фасада, внутренние отделочные работы, прокладка всех коммуникаций. В собранном виде модули грузят на платформы и отправляют на участок. Кирилл говорит, что ориентировочная стоимость готового домокомплекта из двух модулей — 18 тысяч долларов.
Первые впечатления
Планировка в доме простая и логичная. В одном модуле расположилась гостиная со спальным местом на антресоли. Настя говорит, что идею подсмотрели на Pinterest, и попросили производителя сделать такую же.
— Лесенку на антресоль изготовил местный умелец из металла. Он еще сделал перекладины, а мы сами протянули веревку. В будущем это спальное место ребенка, а сейчас там могут заночевать гости.
Второй модуль поделили на три части — кухня, санузел с душем и небольшая спальня.
Внутри стены отделаны имитацией бруса, покрыты пропиткой «Текнос» с легким серым оттенком. На потолках — белая вагонка.
— Мы не планируем жить на даче круглый год, хотя принципиально зимовать в нем можно, — говорит Настя. — Сейчас, когда ночи уже довольно холодные, внутри комфортные плюс 22. Для обогрева у нас есть в комнате небольшой конвектор, который мы только один раз включали, и то только ради ребенка. Заметили, что дом прогревается очень быстро. В санузле у нас теплые электрополы, в гостиной температуру поддерживает кондиционер. В общем, осенью у нас комфортно в домике, при этом наши соседи уже печку протапливают ежедневно.
В таких домах ставят еще и дровяные камины, но с учетом нашей перепланировки места для него нет. А так как у нас маленький ребенок, то из соображений безопасности, мы бы его очень долго не топили. Сейчас немного пожили и поняли, что он и не нужен. Возможно, если бы у нас было три модуля, то можно было поставить камин чисто для красоты.
Вся мебель приехала из российской ИКЕА. По словам ребят, когда им ее собрали, то оставалось только повесить шторы.
Водопровод в товариществе сезонный, а бурить скважину дороговато — до воды здесь 50−60 метров. Женя говорит, что пока пользуются существующим водопроводом. Канализацию же сделали сами — вопрос закрыт двумя колодцами по два бетонных кольца.
А вот с чем была проблема, так это с интернетом — его практически не было, поэтому пришлось устанавливать усилитель сигнала. Теперь при необходимости можно работать на «удаленке».
Дом оборудован современными системами безопасности, в том числе камерами круглосуточного видеонаблюдения.
— В следующем году займемся ландшафтным дизайном на участке, баньку-бочку поставим. Но грядок точно садить не будем — здесь у людей можно всегда купить по сходной цене клубнику, овощи, зелень. Максимум кустик малины для развлечения. Грибы же растут прямо на участке. Это то место, которое мы искали, — открыл дверь и ты в лесу.
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История молодой семьи, которая в рекордные сроки обзавелась и дачным участком, и современным домом на нем.
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