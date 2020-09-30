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Сергею Тихановскому продлили срок ареста на два месяца

30.09.2020 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогеру Сергею Тихановскому, супругу бывшего кандидата на пост президента Светланы Тихановской, продлили срок ареста на два месяца. Об этом информирует Telegram-канал "Страна для жизни".



Напомним, что Сергей Тихановский находится под стражей с мая 2020 года в рамках уголовного дела по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Он был задержан в ходе провокации, целью которой было не допустить участие Тихановского в выборах. Однако в выборах вместо мужа решила участвовать Светлана. Теперь белорусские власти не могут остановить протесты, которые спровоцировали эти выборы. Ряд политиков, в том числе Тихановский, были арестованы с целью не допустить этих протестов, пресечь недовольство на корню. Но итог оказался прямо противоположным.

  
 
 
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Блогеру Сергею Тихановскому, супругу бывшего кандидата на пост президента Светланы Тихановской, продлили срок ареста на два месяца. Об этом информирует Telegram-канал...
 
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