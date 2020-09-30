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Светлана Тихановская встретилась с представителями стачкомов промышленных гигантов

30.09.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представители крупнейших промышленных предприятий Беларуси провели онлайн-встречу со Светланой Тихановской.

Светлана Тихановская встретилась с представителями стачкомов промышленных гигантов

В обсуждении повестки дня принимали участие главы стачкомов МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Гродно Азота», «Белапуськалия», «Нафтана», «Коммунмаша», МЭТЗ, «Беларусьнефти».

Работники этих предприятий продолжают выходить на протесты, ведут переговоры с начальством и проводят «итальянские забастовки».

Представитель фонда BYSOL Ярослав Лихачевский заявил, что фонд готов взять на себя компенсации бастующим и расходы на юридическую помощь.

«Забастовка — одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе», — приводит слова экс-кандидата в президенты «Пул первой».

 
Теги: Гродно
 
 
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Представители крупнейших промышленных предприятий Беларуси провели онлайн-встречу со Светланой Тихановской.
 
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