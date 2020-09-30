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Светлана Тихановская встретилась с представителями стачкомов промышленных гигантов
Источник материала: Навiны
Представители крупнейших промышленных предприятий Беларуси провели онлайн-встречу со Светланой Тихановской.
В обсуждении повестки дня принимали участие главы стачкомов МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Гродно Азота», «Белапуськалия», «Нафтана», «Коммунмаша», МЭТЗ, «Беларусьнефти».
Работники этих предприятий продолжают выходить на протесты, ведут переговоры с начальством и проводят «итальянские забастовки».
Представитель фонда BYSOL Ярослав Лихачевский заявил, что фонд готов взять на себя компенсации бастующим и расходы на юридическую помощь.
«Забастовка — одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе», — приводит слова экс-кандидата в президенты «Пул первой».
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Представители крупнейших промышленных предприятий Беларуси провели онлайн-встречу со Светланой Тихановской.
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