Светлана Тихановская встретилась с представителями стачкомов промышленных гигантов

Представители крупнейших промышленных предприятий Беларуси провели онлайн-встречу со Светланой Тихановской.





В обсуждении повестки дня принимали участие главы стачкомов МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Гродно Азота», «Белапуськалия», «Нафтана», «Коммунмаша», МЭТЗ, «Беларусьнефти».

Работники этих предприятий продолжают выходить на протесты, ведут переговоры с начальством и проводят «итальянские забастовки».

Представитель фонда BYSOL Ярослав Лихачевский заявил, что фонд готов взять на себя компенсации бастующим и расходы на юридическую помощь.

«Забастовка — одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе», — приводит слова экс-кандидата в президенты «Пул первой».