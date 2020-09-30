Германия пригрозила Лукашенко

В выступлении по видеосвязи на Генеральной ассамблее ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас пригрозил Александру Лукашенко санкциями.





Глава внешнеполитического ведомства отметил, передает DW , что Лукашенко отклонил все предложения о посредничестве в диалоге с оппозицией и продолжает делать ставку на применение силы.

«Это должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Это мы обсуждаем в Европейском союзе», — продолжил глава германской дипломатии.