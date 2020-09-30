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Германия пригрозила Лукашенко
Источник материала: Навiны
В выступлении по видеосвязи на Генеральной ассамблее ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас пригрозил Александру Лукашенко санкциями.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, передает
«Это должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Это мы обсуждаем в Европейском союзе», — продолжил глава германской дипломатии.
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В выступлении по видеосвязи на Генеральной ассамблее ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас пригрозил Александру Лукашенко санкциями.
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