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Юг страны ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В южных районах пройдут дожди ()местами прогремят грозы).
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние фронтального раздела.
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