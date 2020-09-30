ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юг страны ожидает фронтальный раздел

30.09.2020 07:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние фронтального раздела.

Юг страны ожидает фронтальный раздел

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В южных районах пройдут дожди ()местами прогремят грозы).

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель  +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние фронтального раздела.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергея Тихановского оставили за решеткой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика