Полный обзор Galaxy S20 FE за 1699 рублей. Дисконт от Samsung

Источник материала: Tut.by

Осень — горячая пора для производителей смартфонов. Большинство компаний показывают свои новинки, конкурируя за внимание покупателей. Galaxy S20 FE от Samsung за 1699 рублей — не исключение. Смартфон начнет продаваться в начале октября — как раз перед презентацией устройств от главного конкурента в лице Apple. Но, забегая немного наперед, скажу: Galaxy S20 FE — отличный аппарат, который большинство пользователей вполне устроит.





Зачем нужен Galaxy S20 FE

Давайте начнем немного издалека. Какие топовые смартфоны сейчас предлагает Samsung? Если рассматривать устройства этого года, то анонсированную в феврале серию из трех Galaxy S20, августовские Galaxy Note20, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном.

Эти устройства — во всяком случае, в Беларуси — предлагаются от 900 долларов. Но не у всех потенциальных покупателей, готовых на приобретение устройств из топового дивизиона, есть столько свободных денег. С точки зрения производителя оставить этот сегмент рынка без внимания никак нельзя. Galaxy S20 FE (или Fan Edition) — выход из положения. Если упрощать, то c выпуском этого гаджета компания не допустит, чтобы покупатели выбрали смартфон из своего же портфолио подешевле или, что еще хуже, ушли к другому производителю.

Ведь вскоре Apple представит линейку iPhone 12. Скорее всего, младшая модель из серии будет продаваться за 699 или 749 долларов. В США Galaxy S20 FE стоит как раз 699 долларов. В ближайшее время состоится презентация Google Pixel 5 — это устройство собираются продавать примерно за 700 долларов.

В общем, конкуренция большая, надо как-то выкручиваться. Но, забегая немного наперед, отмечу: хуже от этого Galaxy S20 FE не станет. Напротив, даже по сравнению с Galaxy S10 Lite, выполнявшим роль «почти флагмана» до FE, прогресс очевиден. В этом поколении разница в характеристиках и возможностях между смартфонами за тысячу и более долларов и гаджетами за 650−700 долларов стала еще меньше. Но обо всем по порядку.

Пластиковый корпус и яркие цвета

Наверное, одно из главных отличий Galaxy S20 FE от других топовых смартфонов компании — пластиковый, а не стеклянный корпус. Как для устройства за 1699 рублей это, конечно, не лучшее решение — все-таки компания могла бы раскошелиться на стекло или металл.

Но есть нюанс: если бы корпус был металлическим, то в S20 FE не получилось бы встроить беспроводную зарядку — а она тут есть! Кроме того, S20 FE предлагается в ярких цветах — можно выбрать из синего, лавандового, мятного, красного, оранжевого и белого вариантов.





У нас на тесте побывал S20 FE в синем и красном корпусах — аппараты смотрятся выигрышно в обоих случаях. Задняя пластиковая панель матовая, не глянцевая. Следы от отпечатков пальцев на ней практически не остаются.

На мой взгляд, пользоваться смартфоном можно и без защитного чехла — держать в руке его вполне удобно. Грани, как в случае с Note20 Ultra, в ладонь не впиваются — ложных нажатий на дисплей нет. К тому же сама панель полностью плоская, без скруглений по граням. Эстетически это, возможно, не так привлекательно, но зато очень практично. В общем, с эргономикой у девайса все в норме.





Что еще нужно знать: 3,5-мм разъема под наушники в смартфоне нет, заряжается девайс через USB-C. Фронтальная камера находится в малюсеньком вырезе в форме буквы «О» посередине экрана.

Важно! Несмотря на статус «почти топового» аппарата, а не самого навороченного устройства в серии S20, новый FE защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что гаджет выдерживает погружения на глубину до полутора метров на полчаса — прямо как «старшие» смартфоны с вдвое большей стоимостью.

Вторая особенность — стереодинамики AKG. Опять же — ранее такой бонус был только у еще более дорогих аппаратов. В целом S20 FE звучит хорошо — громко и чисто. Конечно, чуть не хватает низких частот, но звонок точно не пропустите.





В активе и другие важные «фишки». Например, возможность использования карты памяти вместо одной из nanoSIM-карт. Есть и работающая в Беларуси система оплаты Samsung Pay. Единственный минус — отсутствие поддержки встроенных eSIM-карт. Но это придирка.

К минусам отнесу оптический сканер отпечатков пальцев. Скажем прямо, срабатывает он не очень быстро (иногда на это уходит больше секунды) и не всегда с первого раза распознает владельца.

Экран — хорош, главная особенность — 120 Гц

Диагональ экрана Samsung Galaxy S20 FE — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+ (407 ppi), матрица — Super AMOLED. Дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3, есть функция Always On Display.





Опишу ощущения при переходе на S20 FE с Note20 Ultra: дисплей не такой яркий и контрастный, есть небольшая инверсия белого цвета при взгляде на панель под наклоном. Но давайте честно: Note20 Ultra — в два раза более дорогой аппарат, в котором компромиссов не может быть по определению. Как для смартфона за 1699 рублей, экран S20 FE не вызывает нареканий — уверен, большинство пользователей, не вовлеченных в мир обзоров гаджетов на профильных сайтах и YouTube, и вовсе не выявят каких-либо недостатков.

В общем: если не сравнивать S20 FE с более дорогими устройствами, панель первого на самом деле выглядит отлично. Если сравнивать, то просто «очень хорошо». В настройках традиционно есть выбор между более спокойной и насыщенной цветопередачами. Пиковой яркости, пускай и без огромного запаса, хватает для того, чтобы не испытывать проблем при использовании девайса под солнцем или при сильном искусственном свете.





Но главная особенность экрана S20 FE — не в цветопередаче или максимальной яркости, а в поддержке режима 120 Гц. Опять же — такая «фишка» в смартфонах Samsung ранее была доступна только в устройствах ценой в тысячу долларов (и выше), да и то не во всех. Тот же Galaxy Note20 (без приставки Ultra) за 2799 рублей оснащается панелью на 60 Гц.

Вкратце о плюсах 120 Гц: смартфон на уровне ощущений становится вдвое быстрее и более плавным — лента новостей в браузере, мессенджеры или соцсети скролятся без запинок. Эффект можно сравнить с тем, что возникает при переходе со старых HDD-дисков на ноутбуке на новые SSD-накопители. Кажется, что компьютер приобретает вторую жизнь — такую аналогию можно провести и тут.

Время автономной работы

Но с экранами на 120 Гц есть проблема: они потребляют больше заряда батареи в сравнении со стандартными панелями на 60 Гц. Причем в S20 FE используется дисплей, который не умеет автоматически изменять герцовку. То есть пользователю дается выбор — либо постоянные 60 Гц, либо 120 Гц. Разумеется, при выборе последнего расход заряда возрастает.

Но в недавнем обзоре Galaxy Note20 Ultra я писал, что отказываться от 120 Гц даже при условии лучшей автономности не нужно — все-таки разница в ощущениях от использования разительна. Скажу это и сейчас. Но в целом ситуация со временем автономной работы у S20 FE приемлемая.

Так, время активного экрана Galaxy S20 FE составляет 6,5−7 часов против 5−6 часов у того же Note20 Ultra (у которого есть опция адаптивной подстройки герцовки). «Железо» у девайсов одинаковое — процессор Exynos 990 и батареи на 4500 мА·ч. Предположу, что против Note20 Ultra играет размер дисплея — 6,9 дюйма, — которому просто необходимо больше энергии.





В моем достаточно активном сценарии использования 20% заряда батареи Galaxy S20 FE равняются 1 часу 16 минутам работы экрана. С учетом того, что в смартфоне заложены функции энергосбережения, на S20 FE получится вытянуть упомянутые выше 6,5−7 часов.

Что еще важно знать: смартфон поддерживает 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядки. Правда, в комплект поставки добавят только 15-ваттный адаптер питания. Не отказались и от еще одной функции более дорогих девайсов — реверсивной подзарядки.

Производительность как у настоящих флагманов

С производительностью у Galaxy S20 FE все в норме. Процессором для нашего региона выступает знакомый Exynos 990 (7-нм техпроцесс) — точно такой же SoC используется во всех Galaxy S20 и Galaxy Note20. Правда, оперативной памяти в FE поменьше — только 6 ГБ. Постоянного хранилища — 128 ГБ.





Плюсы и минусы с точки зрения мощности примерно такие же, что и у упомянутых выше девайсов. В AnTuTu девайс набирает порядка 500 тысяч баллов — хватит с головой под все задачи, включая игры. С ними в целом проблем нет — во всяком случае, в CoD Mobile минут 15−20 подряд можно играть на максимальных настройках и высоким fps. Впрочем, некоторые проекты вроде WOT Blitz могут идти не так гладко — но это вопрос к разработчикам игры, которые не оптимизировали ее под конкретное «железо».

Но лично у меня вопросы скорее вызывает не количество fps, а уровень нагрева — телефон достаточно «горячий», причем не только в «тяжелых» приложениях, но даже при повседневном использовании. Видимо, дело все-таки в процессоре — другие топовые смартфоны Samsung с этим чипом страдают такой же проблемой.

Ниже — результат Galaxy S20 FE в тесте на троттлинг (падение производительности при долгой нагрузке):





Камера — зачет

От других смартфонов серии S20 наш S20 FE отличается основной камерой. Девайс оснащается модулями на 12 Мп (f/1.8, PDAF, OIS), 8 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум) и 12 Мп («ширик»). Те же Galaxy S20 и Galaxy S20+ комплектуются модулями с матрицей на 64 Мп.





Кроме того, S20 FE не может снимать видео в разрешении 8K — а старшие смартфоны могут. Но давайте начистоту — назвать это серьезным недостатком нельзя. Тем более что проблем с видеозаписью в 4K у Galaxy S20 FE я не заметил. Во время съемки можно переключаться с одной камеры на другую, стабилизация работает хорошо, с автофокусировкой затруднений также нет.

Что с фото? Если в целом, то смартфон, как по мне, все же немного недотягивает до уровня старших моделей. Хотя при съемке днем или хорошем искусственном свете этого, конечно, не скажешь. Все фото ниже сделаны на полностью автоматических настройках с использованием ИИ:





















Фотографии с «ширика»:

















А это — примеры кадров с зумом 0,5x — 1x — 3x — 10x — 20x — 30x. Начиная со значения 10х зум цифровой, 3-кратный — оптический:

























Фото, сделанные вечером при недостатке света c включенным «ночным режимом»:

















Как для смартфона за 650 долларов все просто прекрасно — с детализацией проблем нет, ИИ сильно не мешает (искусственно не завышает уровень ISO). Но до того же Note20 Ultra нашему Galaxy S20 FE все же еще есть куда расти — это нужно понимать. Вместе с тем еще раз замечу — разница в стоимости между девайсами — двукратная. Да и в целом: вечерние фото с S20 FE никак не назовешь недостаточно качественными.

Резюме

Официальная цена Samsung Galaxy S20 FE в Беларуси — 1699 рублей. В соседней России гаджет в пересчете стоит ровно столько же, в Европе — дороже.





Идейно Galaxy S20 FE похож на Galaxy S10 Lite — оба смартфона являются «почти флагманами» с хорошими техническими характеристиками и чуть упрощенным дизайном. Но в Galaxy S20 FE пошли дальше — по сути, в смартфоне присутствуют практически все «фишки» более дорогих аппаратов.

Судите сами: полная защита от воды и пыли (IP68) — есть, беспроводная зарядка — есть, стереодинамики AKG — есть, реверсивная зарядка — есть, дисплей с разверткой в 120 Гц — есть, работающая в Беларуси платежная система — есть, «железо», полностью повторяющее таковое в более дорогих моделях, — есть.

Едва ли не единственные различия между S20 FE и «старшими» S20 заключаются в материалах корпуса — пластик и стекло — и более широких рамках по краям экрана у FE. При этом Galaxy S20 с аналогичным набором возможностей стоит в Беларуси 2449 рублей. Кто-то может возразить: S20, S20+ и S20 Ultra способны снимать видео в 8K, а S20 FE — нет. Это правда, но действительно ли вам нужна возможность записи роликов в таком разрешении?

Впрочем, если задаться целью, то разницу в деталях между S20 FE и остальными S20 найти все же получится. Как пример — вибромоторчик. В FE он обычный, в других S20 — более мягкий и точный. В FE отсутствует возможность установки eSIM, в более дорогих аппаратах она есть. В FE 6 ГБ оперативной памяти, у других S20 — не менее 8 ГБ. Но опять же: с учетом разницы в цене так ли важны эти особенности?

Есть ли у Galaxy S20 FE конкуренты? Конечно. Главные — в лице начальных версий iPhone 12 в разноцветных корпусах — на момент публикации обзора еще не представлены. Впрочем, по цене — во всяком случае, в Беларуси — эти гаджеты будут достаточно сильно отличаться (и не в пользу Apple).

Схожая с S20 FE стоимость у Poco F2 Pro от Xiaomi, но возможностей у него меньше. Если смотреть на «серый» рынок, то выбор расширяется. Но, на мой взгляд, прямых конкурентов у FE все равно мало — тот же OnePlus Nord или Google Pixel у нас официально не предлагаются.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусское представительство компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung: