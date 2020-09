Кэшбек 500 рублей при покупке айфона. Изучили бонусы карт, которые банки делают вместе с магазинами

Альфа-Банк

MasterCard World/MasterCard Black Edition: World of Tanks; World of Warships; World of Tanks Blitz; Wargaming Premuim Подарок — месяц премиум-аккаунта в любой игре: плюс 50% к боевому опыту, к опыту экипажа и плюс 50% кредитов за каждый бой. Бонусы при ежемесячных тратах более 900 рублей (кроме карты World of Tanks Blitz). 25 единиц золота за каждые 3 потраченных рубля в премиум-магазине (кроме карты World of Tanks Blitz) и другие специальные предложения.