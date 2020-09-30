Кэшбек 500 рублей при покупке айфона. Изучили бонусы карт, которые банки делают вместе с магазинами

Название банка Возможности карты Стоимость, срок действия

Альфа-Банк MasterCard World/MasterCard Black Edition: World of Tanks; World of Warships; World of Tanks Blitz; Wargaming Premuim Подарок — месяц премиум-аккаунта в любой игре: плюс 50% к боевому опыту, к опыту экипажа и плюс 50% кредитов за каждый бой. Бонусы при ежемесячных тратах более 900 рублей (кроме карты World of Tanks Blitz). 25 единиц золота за каждые 3 потраченных рубля в премиум-магазине (кроме карты World of Tanks Blitz) и другие специальные предложения. Обслуживание — 4.50 BYN в месяц, 29 BYN — за Wargaming Premuim. Срок действия — 3 года. Для MasterCard World World of Tanks можно выпустить бесплатно доп. карту к счету. В пакетах решений карты обслуживаются бесплатно.

MasterCard World «Суперкупилка». При открытии счета начисляется 5 приветственных бонусов в месяц 3 месяца подряд (при покупке на 250 BYN ежемесячно). Бонусы (при расчете от 5 руб.): 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» и 1% от суммы покупок в других магазинах. Обслуживание — 4.9 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. В пакетах решений обслуживание карты бесплатно.

Visa AliExpress. Кешбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%. Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку. Обслуживание — 4.9 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. В пакетах решений обслуживание карты бесплатно.

Белгаз-промбанк MasterCard «Белнефтестрах». Предназначена для получения выплат страхового возмещения (обеспечения) от «Белнефтестрах». Карточка выдается застрахованному по добровольному страхованию медицинских расходов бесплатно в дополнение к именной карточке страхового полиса или потерпевшему при обращении в «Белнефтестрах» за выплатой страховки. Предусмотрен кешбэк 1%. Карта оформляется бесплатно в офисе страховой компании

Белинвест-банк Виртуальная карта Visa «Cashelkoff» (совместно с сетью салонов «НА 'СВЯЗИ»). За оплату товаров в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ» начисляется кешбэк от 5 до 500 руб. (например, за покупку автомобильного зарядного устройства — кешбэк 5 руб., а за оплату Apple iPhone Xs Max 256GB наличными — кешбэк 500 руб.) Выпуск и обслуживание — бесплатно. Срок действия — 3 года. Карту можно оформить только через интернет-банкинг, а также если же вы берете кредит «Быстрые деньги» в «Палома Сервис» или оформляете там рассрочку.

Mastercard Gold «Карта болельщика». Скидка 10% в фирменном магазине ФК «Динамо-Брест» и у партнеров ФК и Mastercard. Кешбэк 1% по программе лояльности «Bib-Bonus», а также скидка 30% на закуски в Burger King и 7% в такси «Пятница». Кроме того, можно бесплатно посещать домашние товарищеские матчи сезона 2020 (кроме благотворительных матчей) и есть дополнительные преимущества при покупке абонемента на домашние матчи ФК. 1.99 BYN ежемесячно. При расчете в месяц на более 300 BYN — без комиссии. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк Mastercard World «DanaCard». Начисляется 5% бонусными баллами за покупки у партнеров в ТРЦ «Dana Mall» в месяце получения карты и в течение двух последующих и 3% — в дальнейшем; 1% — за покупки в остальных магазинах. Накопленные бонусы можно обменять на купоны и подарочные сертификаты торговых объектов. Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно. При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии. Срок действия — 3 года.

Visa Gold Rewards «LaCard» (совместно с онлайн-магазином Lamoda). При предоплате на сайте начисляется кешбэк 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кешбэки будут 5% и 3% в зависимости от суммы. Также с картой доступны скидки до 25% и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах. Есть функция рассрочки от 3 до 5 месяцев. Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно. При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии. Срок действия — 3 года.

Visa ФК БАТЭ. Скидка 50% от цены билетов на домашние матчи ФК БАТЭ. Кешбэк 5% за покупки в спортивных категориях, в официальном интернет-магазине и фан-шопе атрибутики ФК. Скидка до 15% на различные виды добровольного страхования от «Белгосстрах». Можно пройти на стадион «Борисов-Арена» по записанному на карту абонементу в новом сезоне. Выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 1,5 BYN При ежемесячном остатке 300 BYN или сумме покупок от 300 BYN в месяц обслуживание бесплатно.

Visa Rewards Belavia/ Visa Gold Belavia. Участие в программе «Белавиа Лидер». При оплате покупок начисляются бонусные баллы. При определенном количестве баллов можно оформить премиальный билет на рейсы компании «Белавиа». Каждый потраченный 1 EUR =1 баллу. Visa Rewards — 27 BYN / 20 USD за 2 года обслуживания и 35 BYN / 25 USD за 3 года. Visa Gold — 65 BYN / 45 USD за 2 года обслуживания и 85 BYN / 55 USD за 3 года.

Идея Банк MasterCard Galleria. Кешбэк 5% начисляется в первые 3 месяца после оформления карты в большинстве торговых точек ТЦ «Galleria Minsk». Потом — 2%. За другие безналичные операции — 1% от суммы. Предусмотрен еще и годовой кешбэк 7%, он рассчитывается от выплаченной суммы за год. Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка». Первый год обслуживания — 5 BYN, последующие — 15 BYN в год. Срок действия — 3 года.

МТБанк MasterCard «Имклива». Договор страхования для выезда за границу предоставляется бесплатно на 30 дней. Можно открыть овердрафт до 5000 рублей. Скидка 10% на оформление страховых продуктов «Имклива Иншуранс». 29.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

MasterCard «МТБанк-Корона». До 7% скидки в ТЦ «Корона», ТЦ «Замок», «Корона Техно» (за исключением акционных товаров) и во многих магазинах «Модного Молла». Кешбэк 1% за любые безналичные операции (вне торговой сети). 19,90 BYN ежегодно. Срок действия — 3 года.

Банк Решение Белкарт-Маэстро «Дудутки». Кешбэк 2% от покупок в музейном комплексе «Дудутки» и по МСС-коду 7991 (туристические достопримечательности и выставки), а также скидки до 10%. Кешбэк 1% от остальных операций. Также карта позволяет участвовать в программе лояльности «Моцная картка». Выпуск — 10 BYN, обслуживание — 0,99 BYN/ежемесячно. Срок действия — 3 года.

РРБ-Банк Visa Classic Rewards CUB. Начисляется кешбэк до 40% за покупки у партнеров CashUBack. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, на AliExpress, ЛитРес и во многих других. Для получения возврата денег нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com. Также есть кешбэк 2% на остальные операции. Выпуск и обслуживание — бесплатно. Срок действия — 3 года.

Статус-банк Mastercard World «Статускарта». В магазинах Евроопт, е-доставка, Техноплюс, Гипермолл — кешбэк 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС», участие в игре «Удача в придачу». Кроме того, начисляется 3% годовых на остаток по счету. Бесплатно (при оформлении в интернет-банке), 20 BYN — если в офисе. Срок действия — 30 месяцев.

Технобанк Visa Gold «Green». Кешбэк 2% за любые покупки в гипермаркетах, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток. Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой. Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

Visa Global Card. Для покупок и экспресс-оформления чеков Tax Free компании Global Blue. Кешбэк до 5% от суммы покупок. Дополнительные скидки от партнеров программы (например, до 5% на путевки в «Алатан Тур» (кроме туров клуба любителей автобусных путешествий), 10−20% на один семестр обучения в «Streamline», до 15% по разным видам страхования от «Белнефтестрах» и др.) 2 BYN в месяц. Cрок действия — 3 года.