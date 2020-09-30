Кэшбек 500 рублей при покупке айфона. Изучили бонусы карт, которые банки делают вместе с магазинами

Дружба банков с магазинами может принести владельцам карточек дополнительные выгоды. Так, например, бонусы можно получить, рассчитываясь в известных магазинах и торговых центрах, — «Соседи», «Евроопт», «Корона», Green, Dana Mall, Galleria Minsk, «НА'СВЯЗИ», а также, если вы футбольный болельщик, путешественник или геймер. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть кобрендинговые карты, какие от них «плюшки» и сколько стоят.
В подборку вошли кобрендинговые карты, где банки сотрудничают с какой-либо одной организацией торговли и сервиса (например, магазином Lamoda, компанией «Белнефтестрах», ФК БАТЭ и так далее.) и предлагают клиентам определенные бонусы. Студенческие, пенсионные и зарплатные карты в этот список не включены.
Отметим, что в некоторых банках кобрендинговый «пластик» можно оформить совершенно бесплатно и потом даже не платить за обслуживание. Это карта Белгазпромбанка («Белнефтестрах»), Белинвестбанка (Cashelkoff), РРБ-Банка (CUB) и Статусбанка («Статускарта»).
Название банка
Возможности карты
Стоимость, срок действия
Альфа-Банк
MasterCard World/MasterCard Black Edition: World of Tanks; World of Warships; World of Tanks Blitz; Wargaming Premuim
Подарок — месяц премиум-аккаунта в любой игре: плюс 50% к боевому опыту, к опыту экипажа и плюс 50% кредитов за каждый бой. Бонусы при ежемесячных тратах более 900 рублей (кроме карты World of Tanks Blitz).
25 единиц золота за каждые 3 потраченных рубля в премиум-магазине (кроме карты World of Tanks Blitz) и другие специальные предложения.
Обслуживание — 4.50 BYN в месяц, 29 BYN — за Wargaming Premuim.
Срок действия — 3 года. Для MasterCard World World of Tanks можно выпустить бесплатно доп. карту к счету.
В пакетах решений карты обслуживаются бесплатно.
MasterCard World «Суперкупилка».
При открытии счета начисляется 5 приветственных бонусов в месяц 3 месяца подряд (при покупке на 250 BYN ежемесячно).
Бонусы (при расчете от 5 руб.): 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» и 1% от суммы покупок в других магазинах.
Обслуживание — 4.9 BYN в месяц.
Срок действия — 3 года.
В пакетах решений обслуживание карты бесплатно.
Visa AliExpress.
Кешбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку).
За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%.
Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.
Обслуживание — 4.9 BYN в месяц.
Срок действия — 3 года.
В пакетах решений обслуживание карты бесплатно.
Белгазпромбанк
MasterCard «Белнефтестрах».
Предназначена для получения выплат страхового возмещения (обеспечения) от «Белнефтестрах».
Карточка выдается застрахованному по добровольному страхованию медицинских расходов бесплатно в дополнение к именной карточке страхового полиса или потерпевшему при обращении в «Белнефтестрах» за выплатой страховки.
Предусмотрен кешбэк 1%.
Карта оформляется бесплатно в офисе страховой компании
Белинвестбанк
Виртуальная карта Visa «Cashelkoff» (совместно с сетью салонов «НА 'СВЯЗИ»).
За оплату товаров в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ» начисляется кешбэк от 5 до 500 руб. (например, за покупку автомобильного зарядного устройства — кешбэк 5 руб., а за оплату Apple iPhone Xs Max 256GB наличными — кешбэк 500 руб.)
Выпуск и обслуживание — бесплатно.
Срок действия — 3 года.
Карту можно оформить только через интернет-банкинг, а также если же вы берете кредит «Быстрые деньги» в «Палома Сервис» или оформляете там рассрочку.
Mastercard Gold «Карта болельщика».
Скидка 10% в фирменном магазине ФК «Динамо-Брест» и у партнеров ФК и Mastercard.
Кешбэк 1% по программе лояльности «Bib-Bonus», а также скидка 30% на закуски в Burger King и 7% в такси «Пятница».
Кроме того, можно бесплатно посещать домашние товарищеские матчи сезона 2020 (кроме благотворительных матчей) и есть дополнительные преимущества при покупке абонемента на домашние матчи ФК.
1.99 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 300 BYN — без комиссии.
Срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк
Mastercard World «DanaCard».
Начисляется 5% бонусными баллами за покупки у партнеров в ТРЦ «Dana Mall» в месяце получения карты и в течение двух последующих и 3% — в дальнейшем; 1% — за покупки в остальных магазинах.
Накопленные бонусы можно обменять на купоны и подарочные сертификаты торговых объектов.
Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии.
Срок действия — 3 года.
Visa Gold Rewards «LaCard» (совместно с онлайн-магазином Lamoda).
При предоплате на сайте начисляется кешбэк 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кешбэки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Также с картой доступны скидки до 25% и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.
Есть функция рассрочки от 3 до 5 месяцев.
Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии.
Срок действия — 3 года.
Visa ФК БАТЭ.
Скидка 50% от цены билетов на домашние матчи ФК БАТЭ.
Кешбэк 5% за покупки в спортивных категориях, в официальном интернет-магазине и фан-шопе атрибутики ФК.
Скидка до 15% на различные виды добровольного страхования от «Белгосстрах».
Можно пройти на стадион «Борисов-Арена» по записанному на карту абонементу в новом сезоне.
Выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 1,5 BYN
При ежемесячном остатке 300 BYN или сумме покупок от 300 BYN в месяц обслуживание бесплатно.
Visa Rewards Belavia/ Visa Gold Belavia.
Участие в программе «Белавиа Лидер».
При оплате покупок начисляются бонусные баллы. При определенном количестве баллов можно оформить премиальный билет на рейсы компании «Белавиа». Каждый потраченный 1 EUR =1 баллу.
Visa Rewards — 27 BYN / 20 USD за 2 года обслуживания и 35 BYN / 25 USD за 3 года.
Visa Gold — 65 BYN / 45 USD за 2 года обслуживания и 85 BYN / 55 USD за 3 года.
Идея Банк
MasterCard Galleria.
Кешбэк 5% начисляется в первые 3 месяца после оформления карты в большинстве торговых точек ТЦ «Galleria Minsk». Потом — 2%. За другие безналичные операции — 1% от суммы. Предусмотрен еще и годовой кешбэк 7%, он рассчитывается от выплаченной суммы за год.
Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».
Первый год обслуживания — 5 BYN, последующие — 15 BYN в год.
Срок действия — 3 года.
МТБанк
MasterCard «Имклива».
Договор страхования для выезда за границу предоставляется бесплатно на 30 дней. Можно открыть овердрафт до 5000 рублей.
Скидка 10% на оформление страховых продуктов «Имклива Иншуранс».
29.90 BYN в год.
Срок действия — 3 года.
MasterCard «МТБанк-Корона».
До 7% скидки в ТЦ «Корона», ТЦ «Замок», «Корона Техно» (за исключением акционных товаров) и во многих магазинах «Модного Молла».
Кешбэк 1% за любые безналичные операции (вне торговой сети).
19,90 BYN ежегодно. Срок действия — 3 года.
Банк Решение
Белкарт-Маэстро «Дудутки».
Кешбэк 2% от покупок в музейном комплексе «Дудутки» и по МСС-коду 7991 (туристические достопримечательности и выставки), а также скидки до 10%. Кешбэк 1% от остальных операций.
Также карта позволяет участвовать в программе лояльности «Моцная картка».
Выпуск — 10 BYN, обслуживание — 0,99 BYN/ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
РРБ-Банк
Visa Classic Rewards CUB.
Начисляется кешбэк до 40% за покупки у партнеров CashUBack. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, на AliExpress, ЛитРес и во многих других. Для получения возврата денег нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com.
Также есть кешбэк 2% на остальные операции.
Выпуск и обслуживание — бесплатно.
Срок действия — 3 года.
Статусбанк
Mastercard World «Статускарта».
В магазинах Евроопт, е-доставка, Техноплюс, Гипермолл — кешбэк 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС», участие в игре «Удача в придачу».
Кроме того, начисляется 3% годовых на остаток по счету.
Бесплатно (при оформлении в интернет-банке), 20 BYN — если в офисе.
Срок действия — 30 месяцев.
Технобанк
Visa Gold «Green».
Кешбэк 2% за любые покупки в гипермаркетах, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток.
Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой.
Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц.
Срок действия — 3 года.
Visa Global Card.
Для покупок и экспресс-оформления чеков Tax Free компании Global Blue.
Кешбэк до 5% от суммы покупок.
Дополнительные скидки от партнеров программы (например, до 5% на путевки в «Алатан Тур» (кроме туров клуба любителей автобусных путешествий), 10−20% на один семестр обучения в «Streamline», до 15% по разным видам страхования от «Белнефтестрах» и др.)
2 BYN в месяц. Cрок действия — 3 года.
Visa WebMoney.
Быстрое погашение электронных денег через вывод на кобрендинговую карту WebMoney. Также подходит для расчетов в обычных магазинах или снятия наличных.
Минимальный размер вознаграждения при погашении электронных денег.
Стоимость зависит от наличия первоначального аттестата для работы с электронными деньгами: если есть — 1 BYN ежемесячно, если нет — 2 BYN.
Cрок действия — 4 года.
Название банка
Возможности карты
Стоимость, срок действия
Альфа-Банк
MasterCard World/MasterCard Black Edition: World of Tanks; World of Warships; World of Tanks Blitz; Wargaming Premuim
Подарок — месяц премиум-аккаунта в любой игре: плюс 50% к боевому опыту, к опыту экипажа и плюс 50% кредитов за каждый бой. Бонусы при ежемесячных тратах более 900 рублей (кроме карты World of Tanks Blitz).
25 единиц золота за каждые 3 потраченных рубля в премиум-магазине (кроме карты World of Tanks Blitz) и другие специальные предложения.
Обслуживание — 4.50 BYN в месяц, 29 BYN — за Wargaming Premuim.
Срок действия — 3 года. Для MasterCard World World of Tanks можно выпустить бесплатно доп. карту к счету.
В пакетах решений карты обслуживаются бесплатно.
MasterCard World «Суперкупилка».
При открытии счета начисляется 5 приветственных бонусов в месяц 3 месяца подряд (при покупке на 250 BYN ежемесячно).
Бонусы (при расчете от 5 руб.): 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» и 1% от суммы покупок в других магазинах.
Обслуживание — 4.9 BYN в месяц.
Срок действия — 3 года.
В пакетах решений обслуживание карты бесплатно.
Visa AliExpress.
Кешбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку).
За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%.
Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку.
Обслуживание — 4.9 BYN в месяц.
Срок действия — 3 года.
В пакетах решений обслуживание карты бесплатно.
Белгаз-промбанк
MasterCard «Белнефтестрах».
Предназначена для получения выплат страхового возмещения (обеспечения) от «Белнефтестрах».
Карточка выдается застрахованному по добровольному страхованию медицинских расходов бесплатно в дополнение к именной карточке страхового полиса или потерпевшему при обращении в «Белнефтестрах» за выплатой страховки.
Предусмотрен кешбэк 1%.
Карта оформляется бесплатно в офисе страховой компании
Белинвест-банк
Виртуальная карта Visa «Cashelkoff» (совместно с сетью салонов «НА 'СВЯЗИ»).
За оплату товаров в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ» начисляется кешбэк от 5 до 500 руб. (например, за покупку автомобильного зарядного устройства — кешбэк 5 руб., а за оплату Apple iPhone Xs Max 256GB наличными — кешбэк 500 руб.)
Выпуск и обслуживание — бесплатно.
Срок действия — 3 года.
Карту можно оформить только через интернет-банкинг, а также если же вы берете кредит «Быстрые деньги» в «Палома Сервис» или оформляете там рассрочку.
Mastercard Gold «Карта болельщика».
Скидка 10% в фирменном магазине ФК «Динамо-Брест» и у партнеров ФК и Mastercard.
Кешбэк 1% по программе лояльности «Bib-Bonus», а также скидка 30% на закуски в Burger King и 7% в такси «Пятница».
Кроме того, можно бесплатно посещать домашние товарищеские матчи сезона 2020 (кроме благотворительных матчей) и есть дополнительные преимущества при покупке абонемента на домашние матчи ФК.
1.99 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 300 BYN — без комиссии.
Срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк
Mastercard World «DanaCard».
Начисляется 5% бонусными баллами за покупки у партнеров в ТРЦ «Dana Mall» в месяце получения карты и в течение двух последующих и 3% — в дальнейшем; 1% — за покупки в остальных магазинах.
Накопленные бонусы можно обменять на купоны и подарочные сертификаты торговых объектов.
Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии.
Срок действия — 3 года.
Visa Gold Rewards «LaCard» (совместно с онлайн-магазином Lamoda).
При предоплате на сайте начисляется кешбэк 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб. Если расплачиваться в пункте выдачи, кешбэки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Также с картой доступны скидки до 25% и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.
Есть функция рассрочки от 3 до 5 месяцев.
Выпуск — 0.03 BYN и 2 BYN ежемесячно.
При расчете в месяц на более 200 BYN — без комиссии.
Срок действия — 3 года.
Visa ФК БАТЭ.
Скидка 50% от цены билетов на домашние матчи ФК БАТЭ.
Кешбэк 5% за покупки в спортивных категориях, в официальном интернет-магазине и фан-шопе атрибутики ФК.
Скидка до 15% на различные виды добровольного страхования от «Белгосстрах».
Можно пройти на стадион «Борисов-Арена» по записанному на карту абонементу в новом сезоне.
Выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 1,5 BYN
При ежемесячном остатке 300 BYN или сумме покупок от 300 BYN в месяц обслуживание бесплатно.
Visa Rewards Belavia/ Visa Gold Belavia.
Участие в программе «Белавиа Лидер».
При оплате покупок начисляются бонусные баллы. При определенном количестве баллов можно оформить премиальный билет на рейсы компании «Белавиа». Каждый потраченный 1 EUR =1 баллу.
Visa Rewards — 27 BYN / 20 USD за 2 года обслуживания и 35 BYN / 25 USD за 3 года.
Visa Gold — 65 BYN / 45 USD за 2 года обслуживания и 85 BYN / 55 USD за 3 года.
Идея Банк
MasterCard Galleria.
Кешбэк 5% начисляется в первые 3 месяца после оформления карты в большинстве торговых точек ТЦ «Galleria Minsk». Потом — 2%. За другие безналичные операции — 1% от суммы. Предусмотрен еще и годовой кешбэк 7%, он рассчитывается от выплаченной суммы за год.
Также по карте действует программа лояльности «Моцная картка».
Первый год обслуживания — 5 BYN, последующие — 15 BYN в год.
Срок действия — 3 года.
МТБанк
MasterCard «Имклива».
Договор страхования для выезда за границу предоставляется бесплатно на 30 дней. Можно открыть овердрафт до 5000 рублей.
Скидка 10% на оформление страховых продуктов «Имклива Иншуранс».
29.90 BYN в год.
Срок действия — 3 года.
MasterCard «МТБанк-Корона».
До 7% скидки в ТЦ «Корона», ТЦ «Замок», «Корона Техно» (за исключением акционных товаров) и во многих магазинах «Модного Молла».
Кешбэк 1% за любые безналичные операции (вне торговой сети).
19,90 BYN ежегодно. Срок действия — 3 года.
Банк Решение
Белкарт-Маэстро «Дудутки».
Кешбэк 2% от покупок в музейном комплексе «Дудутки» и по МСС-коду 7991 (туристические достопримечательности и выставки), а также скидки до 10%. Кешбэк 1% от остальных операций.
Также карта позволяет участвовать в программе лояльности «Моцная картка».
Выпуск — 10 BYN, обслуживание — 0,99 BYN/ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
РРБ-Банк
Visa Classic Rewards CUB.
Начисляется кешбэк до 40% за покупки у партнеров CashUBack. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, на AliExpress, ЛитРес и во многих других. Для получения возврата денег нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com.
Также есть кешбэк 2% на остальные операции.
Выпуск и обслуживание — бесплатно.
Срок действия — 3 года.
Статус-банк
Mastercard World «Статускарта».
В магазинах Евроопт, е-доставка, Техноплюс, Гипермолл — кешбэк 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС», участие в игре «Удача в придачу».
Кроме того, начисляется 3% годовых на остаток по счету.
Бесплатно (при оформлении в интернет-банке), 20 BYN — если в офисе.
Срок действия — 30 месяцев.
Технобанк
Visa Gold «Green».
Кешбэк 2% за любые покупки в гипермаркетах, участие в бонусной программе (накопленные баллы можно обменивать на необходимые товары), 3% годовых на остаток.
Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой.
Первый год обслуживания бесплатный. Со второго — 0.95 BYN в месяц.
Срок действия — 3 года.
Visa Global Card.
Для покупок и экспресс-оформления чеков Tax Free компании Global Blue.
Кешбэк до 5% от суммы покупок.
Дополнительные скидки от партнеров программы (например, до 5% на путевки в «Алатан Тур» (кроме туров клуба любителей автобусных путешествий), 10−20% на один семестр обучения в «Streamline», до 15% по разным видам страхования от «Белнефтестрах» и др.)
2 BYN в месяц. Cрок действия — 3 года.
Visa WebMoney.
Быстрое погашение электронных денег через вывод на кобрендинговую карту WebMoney. Также подходит для расчетов в обычных магазинах или снятия наличных.
Минимальный размер вознаграждения при погашении электронных денег.
Стоимость зависит от наличия первоначального аттестата для работы с электронными деньгами: если есть — 1 BYN ежемесячно, если нет — 2 BYN.