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Иран опроверг данные о транспортировке через него вооружения в Армению

30.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Тегеран не позволит использовать свою территорию для переброски вооружения в другие страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Саид Хатибзаде, его слова приводятся на сайте министерства.

Так он прокомментировал сообщения СМИ об отправке вооружения в Армению через Иран, передает РБК.

«Исламская Республика тщательно проверяет и контролирует транзит товаров в другие страны», — отметил он.

Хатибзаде добавил, что транзит гражданских товаров между Исламской Республикой и соседними странами продолжается в обычном режиме.

Телеканал Press TV отмечает, что заявление представителя иранского МИДа последовало после того, как СМИ распространили информацию о том, что Россия отправила в Армению три истребителя МиГ-29, используя воздушное пространство Ирана. Об этом сообщал портал Bulgarian Military, ссылаясь на источник в Ереване.

 
 
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Тегеран не позволит использовать свою территорию для переброски вооружения в другие страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического...
 
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