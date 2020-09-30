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Сергею Тихановскому продлили срок ареста

30.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили блогеру Сергею Тихановскому срок заключения под стражей еще на два месяца. Судебное заседание по данному вопросу не проводилось.

По истечении этих двух месяцев, то есть в общей сложности ровно 6 месяцев с момента задержания, Тихановского должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение.

«Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень», - говорится в заявлении телеграм-канала «Страна для жизни»

 
 
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Белорусские власти продлили блогеру Сергею Тихановскому срок заключения под стражей еще на два месяца. Судебное заседание по данному вопросу не проводилось.
 
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