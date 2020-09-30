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Тихановская: Необходимо предпринять усилия для начала диалога с Россией

30.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская оппозиция должна предпринять больше усилий, чтобы начать диалог с Россией.

Такое мнение высказала во вторник Светлана Тихановская в интервью радиостанции Radio France Internationale, передает ТАСС.

"Возможно, нам нужно сейчас предпринять больше усилий для начала диалога с Россией, чтобы общение с лидерами других стран не воспринималось как-то негативно", - сказала она.

При этом она отметила, что "то, что произошло в Беларуси, является внутренним делом страны". "Это не против России, Запада или Востока. Это только внутренний кризис, - сказала Тихановская. - И мы хотим, чтобы этот кризис разрешился как можно быстрее". "Мы хотели бы дискутировать с любой страной, для которой белорусы и права человека важны", - подчеркнула она.

Тихановская отметила, что эту позицию она высказала на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая прошла во вторник в Литве.

"Мы сказали, что готовы к диалогу с российскими властями, и нам важно это общение, - заявила она. - И президент Франции поддерживает это стремление к диалогу с Россией. Я думаю, что он готов всячески этому содействовать". По ее словам, "никто из российского руководства с ней не вступал в контакт".

Представитель белорусской оппозиции высказалась против применения экономических санкций к Беларуси. "Общие экономические санкции нанесут вред простым людям", - считает она. "Мы идем по своему сценарию, мы не можем опираться на опыт других стран, - подчеркнула Тихановская. - Мы отдельная независимая страна".

 
 
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Белорусская оппозиция должна предпринять больше усилий, чтобы начать диалог с Россией.
 
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