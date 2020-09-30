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Совбез ООН призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

30.09.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет Безопасности ООН призвал к "немедленному" прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление всех 15 состоящих в этом органе государств было распространено во вторник, 29 сентября, в Нью-Йорке.

Стороны конфликта в нем призывают вернуться за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ООН, подчеркивает Совбез, встревожена "сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия".

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

 
 
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Совет Безопасности ООН призвал к "немедленному" прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.
 
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