Количество электромобилей в Беларуси удвоилось за полгода













"С начала лета количество электромобилей в Беларуси выросло в два раза. Если в начале весны говорилось о том, что в стране чуть больше 400 электромобилей, то в начале августа, по оценкам "Белоруснефти", электромобилей в стране стало более 800", - сообщили представители сети ЭЗС Malanka.





Соответственно растет и количество электрозарядных станций. В настоящее время сеть способна обслуживать до 9 тыс. электромобилей ежедневно, в нее входит 270 ЭЗС по всей стране. До конца текущего года, как планируется, это число превысит 400. В компании отмечают, что упор сделан на развитие быстрых ЭЗС, устанавливаемых на крупных автотрассах.





"Больше всего электрозаправочных станций в Минске - 171. В 2020 году в столице запланирована установка еще 110 быстрых станций", - рассказали представители сети.





Что касается количества ЭЗС в областных городах, то лидируют Брест и Брестская область. На втором месте - Гродненская область. "Брестское и Гродненское направление традиционно считаются одними из самых привлекательных в Беларуси, так как имеют туристический потенциал, и именно через эти области проходят самые оживленные международные трассы", - прокомментировал госоператор.





Как сообщалось, 13 марта 2020 года президент Беларуси подписал указ №92 "О стимулировании использования электромобилей". Указ, в частности, определил производственное объединение "Белоруснефть" государственным оператором по созданию и развитию сети электрозарядных станций.

В настоящее время тестируется работа мобильного приложения Malanka для оплаты зарядки электромобилей в сети. На время тестирования стоимость услуг станций остается бесплатной, в настоящее время изучаются различные варианты сетки тарифов для владельцев электротранспорта.





"Стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит порядка Br0,03-0,04 за 1 кВт•ч. Зависеть конечная цена будет от скорости зарядки – “заправиться” на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Но в любом случае это будет почти в два раза дешевле, чем использовать бензин", - заверяют представители "Белоруснефти".