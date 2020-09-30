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Жена задержанного за "массовые беспорядки" сказала, в каких условиях его держат

30.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дарья Лосик рассказала для Радио "Свобода", в каких условиях держат ее мужа, которого она не видела уже три месяца.

Жена задержанного за "массовые беспорядки" сказала, в каких условиях его держат
Консультант "Свободы" Игорь Лосик был задержан возле дома в Барановичах 25 июня. С тех пор его не видели ни родители, ни жена, ни дочь, которой нет еще двух лет.

Лосика обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса). 

"Абсурдность обвинения понятна абсолютно всем — в тот день Игоря даже не было в Гродно. Вместе с тем после задержания мой муж находится под стражей. Сначала в СИЗО №1 на Володарского. В августе его перевели в тюрьму №8 в Жодино", — рассказывает женщина.

По ее словам, мужу в заключении создают бесчеловечные условия: переводят из одной камеры в другую, лишают его писем и прессы. "Доходит прямо до абсурда. Как только у него появляется телевизор, его специально переводят в камеру в подвале, чтобы антенна не принимала сигнал. Человека лишают даже пропагандистского источника информации, держа в информационном вакууме", — перечисляет Дарья.

По ее словам, Игоря Лосика угрозами и запугиваниями заставляют оговорить себя и других людей. Дарья говорит, что в воскресенье в камере ее мужа появился новый человек — с педикулезом, причем он не прошел санитарную обработку. 

"Сегодня же моего мужа и его сокамерников перевели в новую камеру. В полуподвальном помещении. Размер этого помещения не позволяет сделать даже пару шагов по нему. Там можно либо сидеть, либо стоять. В дневное время прилечь запрещается под угрозой карцера. Делать без прессы и писем там можно только одно — смотреть в стену. День за днем. В одну и ту же стену. Вместо унитаза в этой камере — каменная дыра в полу, слив в которой практически не работает. Умывальник неисправен. Перегородок нет. Дыра эта прямо у окна выдачи еды и "глазок", в которое заглядывает "продольный". Окно в камере — условность, затянутая листом металла. В самой камере жутко холодно и сыро. Но передать Игорю теплые вещи не разрешается, так как, по мнению администрации, еще не сезон", — делится она подробностями.

Дарья называет такие условия скотскими и считает пыткой такое обращение с мужем. 

"Я, Дарья Лосик, жена политического заключенного Игоря Лосика, ответственно заявляю: моего мужа вам сломать не удастся. Игорь никогда в жизни не признается в том, к чему он не был причастен. Он никогда не подтвердит все эти пропагандистские байки и грязь, которые льются на него с телеэкранов и помоечных сайтов. Он никогда не оговорит ни себя, ни других честных людей, патриотов Беларуси", — заявляет женщина.

Она требует прекратить давление на ее мужа и освободи го из-под стражи.
 
Теги: Гродно
 
 
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Дарья Лосик рассказала для Радио "Свобода", в каких условиях держат ее мужа, которого она не видела уже три месяца.
 
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