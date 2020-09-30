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Фотофакт. Тихановская передвигается по Вильнюсу с охраной на «БМВ»
Источник материала: Партизан
Находящаяся в настоящее время в Литве экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская передвигается по Вильнюсу с охраной на «БМВ».
Как свидетельствуют фотографии DELFI, авто и «секьюрити» были замечены, когда Тихановская прибыла на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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Находящаяся в настоящее время в Литве экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская передвигается по Вильнюсу с охраной на «БМВ».
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