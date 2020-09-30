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Хоккей. Оршанскому "Локомотиву" засчитаны пять подряд технических поражений
Источник материала: Партизан
ФХБ проинформировала об отмене двух ближайших домашних матчей оршанского "Локомотива" в "Париматч-Экстралиге" чемпионата Беларуси против "Юности" (1 октября) и "Шахтера" (3 октября). Железнодорожникам будут засчитаны технические поражения.
На прошлой неделе оршанцы также пропустили встречи с "Юностью" и "Шахтером", а на этой не сыграют еще и в Могилеве, — передает
Таким образом, суммарно "Локомотиву" засчитаны пять подряд технических поражений.
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ФХБ проинформировала об отмене двух ближайших домашних матчей оршанского "Локомотива" в "Париматч-Экстралиге" чемпионата Беларуси против "Юности" (1 октября) и...
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