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Заико: «Лукашенко оставаться здесь нет смысла. Это больно, смешно и глупо»

30.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист о наиболее эффективном развитии событий.



Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает весомым аргументом давления на действующую власть в Беларуси отзыв послов странами ЕС.

— Скажем, если все страны ЕС отзовут послов из Беларуси — это аргумент для положения власти. Ведь пока Александр Григорьевич  просто «нерукопожатый», а потом станет человеком, подпись которого ничего не стоит, — высказал предположение на Примусе Леонид Заико.

Специалист рассказал и о других факторах, которые, по его мнению, могут изменить ход противостояния власти и общества.

— Противостояние может закончиться абсолютно необходимой  встречей с частью номенклатуры, которая решится создать третью силу. Это будут представители политически активных кругов, правительственного аппарата, чиновники разных уровней.
 
Если вы помните, в Гродно уже было нечто похожее, там пошел диалог, а потом поменяли губернатора. Однако Александр Григорьевич может поменять губернатора, может поменять администратора, но народ он поменять не сможет, а вот народ его — сможет! — уверен Леонид Заико.

По его словам, народ Беларуси в последнее время стал «полноценным субъектом политики и фактором неожиданности для многих, в том числе тех, кто рассчитывал совершенно по-другому провести президентскую кампанию».

Тем не менее, происходящее сейчас в стране экономист не называет революцией, а относит к процессу «переформатирования общества и власти». При этом Беларусь находится в самом начале этого процесса.

— Одной из его фаз являются противостояния, демонстрации и митинги. Вторая фаза наступает тогда, когда пойдет реальное воздействие на власть, через силовиков, которые окажутся в ситуации давления, на детей в школах, в магазинах им не будут продавать товары… И пойдет определенная дискуссия, диалог на уровне регионов, продолжится диалог на интернет-площадках в виде противодействия этому беспределу.

Главная помеха этому процессу — это сам лично белорусский президент, — полагает эксперт.
 
Размышляя о его будущем, Заико считает, что оставаться в Беларуси для Лукашенко неприемлемо.

— Для него сегодня главная проблема — это его безопасность. Оставаться ему здесь нет смысла. Это больно, смешно и глупо. Он просто должен покинуть страну. Его примут, например, в Китае. А в России он сможет зацепиться даже каким-то одним из руководителей Союзного госуда тва,  — высказал предположение Леонид Заико.
 
Теги: Гродно
 
 
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Известный экономист о наиболее эффективном развитии событий.
 
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