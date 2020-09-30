Заико: «Лукашенко оставаться здесь нет смысла. Это больно, смешно и глупо»









Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает весомым аргументом давления на действующую власть в Беларуси отзыв послов странами ЕС.





Примусе Леонид Заико. — Скажем, если все страны ЕС отзовут послов из Беларуси — это аргумент для положения власти. Ведь пока Александр Григорьевич просто «нерукопожатый», а потом станет человеком, подпись которого ничего не стоит, — высказал предположение наЛеонид Заико.





Специалист рассказал и о других факторах, которые, по его мнению, могут изменить ход противостояния власти и общества.





— Противостояние может закончиться абсолютно необходимой встречей с частью номенклатуры, которая решится создать третью силу. Это будут представители политически активных кругов, правительственного аппарата, чиновники разных уровней.

Если вы помните, в Гродно уже было нечто похожее, там пошел диалог, а потом поменяли губернатора. Однако Александр Григорьевич может поменять губернатора, может поменять администратора, но народ он поменять не сможет, а вот народ его — сможет! — уверен Леонид Заико.





По его словам, народ Беларуси в последнее время стал «полноценным субъектом политики и фактором неожиданности для многих, в том числе тех, кто рассчитывал совершенно по-другому провести президентскую кампанию».





Тем не менее, происходящее сейчас в стране экономист не называет революцией, а относит к процессу «переформатирования общества и власти». При этом Беларусь находится в самом начале этого процесса.





— Одной из его фаз являются противостояния, демонстрации и митинги. Вторая фаза наступает тогда, когда пойдет реальное воздействие на власть, через силовиков, которые окажутся в ситуации давления, на детей в школах, в магазинах им не будут продавать товары… И пойдет определенная дискуссия, диалог на уровне регионов, продолжится диалог на интернет-площадках в виде противодействия этому беспределу.





Главная помеха этому процессу — это сам лично белорусский президент, — полагает эксперт.

Размышляя о его будущем, Заико считает, что оставаться в Беларуси для Лукашенко неприемлемо.





— Для него сегодня главная проблема — это его безопасность. Оставаться ему здесь нет смысла. Это больно, смешно и глупо. Он просто должен покинуть страну. Его примут, например, в Китае. А в России он сможет зацепиться даже каким-то одним из руководителей Союзного госуда тва, — высказал предположение Леонид Заико.