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Эксперты назвали страны, куда белорусы могут отправиться на отдых

30.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты Республиканского союза туристических организаций назвали список стран, которые в настоящее время открыты для туристов из Беларуси.

Эксперты назвали страны, куда белорусы могут отправиться на отдых
"По-прежнему белорусам для выезда открыты не так много стран и направлений, но все же кое-какой выбор есть", - сообщили в РСТО.

Список включает в себя Египет, Турцию, Албанию, Черногорию, Тунис. "Собственно, этими программами (программами белорусских операторов, предлагающими страны из приведенного списка - ИФ) и ограничиваются наши возможности вылететь прямым рейсом на отдых за границу из различных белорусских городов", - прокомментировали эксперты.

Также в РСТО назвали ряд направлений, которыми можно, с определенными допущениями, расширить список открытых для белорусских туристов вариантов. Так, принимают туристов Мальдивы – с заранее сделанными пцр-тестами. 

"При большом желании можно отправиться в Доминикану. С сентября у туристов не требуют тесты, однако лететь придется с пересадками", - добавили специалисты. 

"ОАЭ в этот непростой период открыли для туристов популярный Дубай, но, к сожалению, попасть в Эмираты, как в прежние годы, прямым рейсом Etihad Airways из Минска в Абу-Даби не получится – на этот рейс пока могут попасть только граждане ОАЭ. Добавим, что для посещения ОАЭ нужны тест и виза", - сообщили в РСТО.

Все еще закрыта на карантинные меры Европа. "Польша великодушно открыла границы для белорусов, но необходимость самоизоляции по-прежнему сохраняется, что, как мы понимаем, делает практически невозможными туристические поездки. Если бы карантин сняли, польская экскурсионка, безусловно, пережила бы на нашем рынке своеобразный ренессанс и наконец-то подняли бы голову уложенные на обе лопатки ковидом отечественные "автобусники", - считают эксперты.
В настоящий момент белорусы могут планировать экскурсионные маршруты в Украину, которая с 28 сентября вновь полностью открылась для иностранцев, однако после ее посещения предстоят две недели самоизоляции в Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты Республиканского союза туристических организаций назвали список стран, которые в настоящее время открыты для туристов из Беларуси.
 
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