Сплошные ужасы. Лучшие кинопремьеры октября (видео)

Источник материала: Onliner Возможно, кинопрокатчики что-то знают, но на октябрь запланировано невероятное количество фильмов ужасов. А может, все дело в Хеллоуине. Как бы то ни было, в кинотеатры завезут не так уж много годных премьер. А вот стриминговые сервисы, стремительно отбирающие зрителей и кинопроката, напротив, расстарались. Поэтому в нашей сегодняшней десятке всего четыре потенциально интересных фильма, которые вы сможете посмотреть в кинотеатрах, и шесть лент, для просмотра которых не нужно вставать с дивана.

Новинки кинопроката

«Кто не спрятался» (с 8 октября)

Режиссер: Дэйв Франко

В ролях: Дэн Стивенс, Элисон Бри, Тоби Хасс

Один из множества фильмов ужасов, которые собираются показывать в этом месяце. Мы выбрали именно этот, потому что он хотя бы пытается быть оригинальным — пусть и не все, судя по отзывам, получилось. А может, фильм просто не поняли, ожидая от него чего-то более определенного?





Завязка стандартная для ужастика. В отдаленный от цивилизации дом приезжают две пары. Хозяин особняка — странный, похожий на маньяка реднек. Да и сам дом напичкан подозрительными артефактами. Напряжение нарастает, кажется, что вот-вот выпрыгнет убийца в зловещей маске и начнется резня. Но…

Мнения зрителей разделились. Одни считают, что Дэйв Франко просто не знал, как ему поступить со сценарием и что снимать. Другие в восторге от того, как ловко режиссер спрятал в обертке ужасов историю о внутренних противоречиях человека. В любом случае «Кто не спрятался» точно не относится к категории стандартных слэшеров под пивко.

Kitoboy (с 8 октября)

Режиссер: Филипп Юрьев

В ролях: Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев

Чукотка. Подросток, помогающий взрослым с китобойным промыслом в буквальном смысле на краю света, попадает в интернет и утопает в виртуальности. Парень знакомится с вебкам-моделью из Детройта. Теперь юный китобой старательно учит английский и всерьез намерен переплыть 90 километров, чтобы добраться до своей первой американской любви.





На первый взгляд кино похоже на «Левиафан». На самом деле, как утверждают те, кто уже видел ленту, Kitoboy намного более светлый фильм. Да, разрухи здесь тоже полно, но настроение по ходу просмотра, говорят, не портится.

В Kitoboy снялось много непрофессиональных актеров, а сам фильм получил несколько наград на престижных международных фестивалях — есть даже призы с «Кинотавра» и Венецианского кинофестиваля. Кажется, получилось небанальное и аутентичное кино, что-то вроде артхауса, но для всех.

«Удалить историю» (с 15 октября)

Режиссеры: Бенуа Делепин, Гюстав Керверн

В ролях: Бланш Гарден, Дени Подалидес, Корина Масьеро, Жан Дюжарден

Еще один фильм об ужасах цифрового мира, но на этот раз в формате стопроцентной абсурдной комедии, да еще прямиком из Франции.





Лента расскажет истории трех вроде как обычных французов. У каждого свой набор проблем из жизненных неурядиц, связанных с современными технологиями. Например, у Бертрана есть страдающая от кибербуллинга дочь. Кристина таксует в Uber и не понимает, почему у нее рейтинг ниже плинтуса. А Мари шантажируют видеозаписью секса. Благо знакомый «хакер» утверждает, что проблемы можно решить относительно легко — надо лишь найти серверы iCloud и удалить оттуда всю информацию о себе.

Работы режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна регулярно попадают в программу Берлинале. Вот и «Удалить историю» оказался там — фильм даже получил «Серебряного медведя».

«Спайс бойз» (с 22 октября)

Режиссер: Владимир Зинкевич

В ролях: Александр Головин, Маргарита Аброськина, Анна Андрусенко

Внимание: редкое в наше время белорусское кино! Еще и основано на реальных событиях, не связанных с Великой Отечественной войной. Фильм показали на нескольких кинофестивалях, включая Московский.

Вы, возможно, помните жуткую историю из Гомеля, когда в 2014 году двое парней вырезали глаза своему приятелю. Все произошло во время вечеринки, где ребята активно употребляли спайс. Сюжет «Спайс бойз» как раз и базируется на этом страшном случае.

Премьеры Netflix и других стриминговых сервисов

«Хеллоуин Хьюби» (7 октября, Netflix)

Режиссер: Стивен Брилл

В ролях: Адам Сэндлер, Пейтон Лист, Джули Боуэн

А вот и тематическое кино про Хеллоуин подъехало. Но не ужасы, а комедия, да еще с Адамом Сэндлером в главной роли. Еще пару лет назад это обстоятельство насторожило бы, но в последнее время дела у актера вроде как складываются неплохо.





События фильма происходят в День всех святых. Центральный персонаж — чудаковатый Хьюби, которого в городке Салем все знают как добродушного, но странного парня. Однако именно он может спасти поселение от страшной угрозы в виде потусторонней силы.

Откровенно говоря, по трейлеру кино кажется глуповатым. Но за последние несколько лет Адам Сэндлер буквально ожил под крылышком Netflix и выдал несколько годных работ. Вспомнить хотя бы нашумевшие «Неограненные алмазы» и «Загадочное убийство». На «Хеллоуин Хьюби» в Netflix возлагают большие надежды.

«Книги крови» (7 октября, Hulu)

Режиссер: Брэннон Брага

В ролях: Бритт Робертсон, Анна Фрил

Фильм снят по мотивам рассказов английского писателя Клайва Баркера. В 1980-е он получил всемирное признание и известность за цикл «Книги крови», состоящий из шести томов. Новый фильм позаимствовал три истории из трех десятков.





Лента расскажет о психологе Мэри, которая не признает паранормальных явлений, но попадается на уловку медиума, обещающего вызвать дух ее умершего сына. Вторым героем станет Беннетт — киллер, твердо намеренный покончить с темным прошлым. Наконец, Дженна страдает от чрезмерной чувствительности к звукам.

Литературная база у фильма достойная: за «Книги крови» Клайв Баркер и несколько книжных премий получил, и похвалы от Стивена Кинга удостоился. Надеемся, частичная экранизация будет достойна своего первоисточника.

«Суд над чикагской семеркой» (16 октября, Netflix)

Режиссер: Аарон Соркин

В ролях: Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Майкл Кито, Джереми Стронг, Джозеф Гордон-Левитт

Главный блокбастер месяца и один из самых ожидаемых проектов года на Netflix. За работу взялись лучшие голливудские мэтры, и многие считают, что эта судебно-политическая драма может стать одним из основных претендентов на «Оскар» в следующем году (если церемония, конечно, состоится).





Чикаго, 1968 год. Проходил мирный митинг против войны во Вьетнаме, который в итоге вылился в жесткое противостояние с полицией. Фильм посвящен судебному процессу над семью участниками протестов. В свое время это событие приковало к себе внимание мировой общественности. Процесс был очень интересным и даже в какой-то мере веселым. Ах да, продолжался он куда больше десяти минут.

«Суд над чикагской семеркой» — вторая режиссерская работа знаменитого сценариста и мастера байопиков Аарона Соркина. Это он заработал «Оскар» за фильм о Марке Цукерберге, а также написал сценарий ленты про Стива Джобса. Вдобавок «Суд над чикагской семеркой» заполучил еще и шикарный актерский состав.

«Ребекка» (21 октября, Netflix)

Режиссер: Бен Уитли

В ролях: Лили Джеймс, Арми Хаммер, Кили Хоуз

Следом — еще один потенциально сильный блокбастер, которому заочно также прочат борьбу за золоченые статуэтки Американской киноакадемии. Богатая британская экранизация одноименного романа Дафны дю Морье.





Во время отдыха аристократ Максимилиан де Уинтер встречает девушку и вскоре женится на ней. Молодожены возвращаются в поместье, где новоиспеченную миссис де Уинтер встречает строгая экономка. Та очень любила свою прежнюю хозяйку Ребекку, погибшую всего год назад. Пройдет совсем немного времени, и избранница Максимилиана будет вынуждена превратиться в бледную копию предшественницы.

Почти 80 лет назад за свою версию «Ребекки» получил «Оскар» Альфред Хичкок. Британскому режиссеру Бену Уитли придется совершить невозможное, чтобы превзойти предшественника.

«Последняя капля» (23 октября, Apple TV+)

Режиссер: София Коппола

В ролях: Билл Мюррей, Рашида Джонс, Марлон Уайанс

Феликс уже в возрасте, но по-прежнему считает себя плейбоем. Благо он еще и холостяк. При этом у деда есть взрослая дочь, до недавнего времени не очень жаловавшая папашу. Однако собственные семейные неурядицы заставили ее сблизиться с отцом, и теперь оба отправляются в отвязное приключение по Нью-Йорку.

Дочь Фрэнсиса Форда Копполы редко садится в режиссерское кресло, но если уж делает это, то обычно метко. Вы, скорее всего, знакомы с ее творчеством на примере фильма «Трудности перевода». Там же в главной роли был задействован Билл Мюррей. Сегодня 70-летний актер снимается нечасто, но, уверены, кино должно получиться годным.

«Путешествие на Луну» (23 октября, Netflix)

В последнее время Netflix активно интересуется анимацией — наверное, на волне успеха «Клауса», который боролся за звание лучшего мультфильма прошлого года. Закрепить свои успехи студия решила в еще одном масштабном мультипликационном проекте.





В раннем детстве Чан услышала историю о богине Луны, которая целую вечность ждет своего возлюбленного. Когда девочка подросла, то решила доказать всем, что богиня и правда существует. Для этого надо всего-то построить космический корабль, способный долететь до спутника Земли.

Над мультфильмом работала большая команда. Замечены даже специалисты, в свое время трудившиеся над диснеевскими «Покахонтас» и «Тарзаном». При этом сам мультик считается китайским.

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