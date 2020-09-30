Не для всех. Посмотрели на новые кварталы Минска, где не продают квартиры обычным дольщикам

Источник материала: Onliner Кто бы что ни говорил о переуплотнении Минска, а на окраинах города продолжает давать обильные всходы продукция ОАО «МАПИД». Лошица-8, Чижовка-6 — прямо сейчас на городской карте появляются новые кварталы и микрорайоны, до боли напоминающие пейзажи Каменной Горки. Для кого строятся все эти сотни тысяч квадратных «бетонометров»? Сколько здесь стоит жилье? Учли ли чиновники и архитекторы ошибки прошлых лет? Изучаем уголки нового Минска.

Двухтысячные годы стали эпохой нового расцвета панельного домостроения в Минске. Это было время, когда безымянные городские пустыри ударными темпами превращались в высокоплотные микрорайоны. Двигалась очередь на жилье. Едва вступив в брак, молодые люди включались в жилищные кооперативы и бежали в «Беларусбанк» за льготным кредитом под 5% годовых на 20 лет. Кризис 2011 года заставил пересмотреть подходы к господдержке, урезать кредитные потоки и остудить всю стройотрасль. Со временем льготные условия остались только для многодетных семей, военнослужащих и некоторых других категорий граждан. За редким исключением только для них госзастройщики сейчас и возводят новые кварталы, куда закрыта дорога обычным дольщикам (даже если у них есть чемодан денег).

ЖК «Малая Родина»: дом-глыба на месте военной части

Еще пару лет назад вдоль улицы Шишкина тянулся угрюмый забор воинской части. А сейчас полнеба заслонила глыба — скучная панельная новостройка на 6 подъездов и 16 этажей — первый дом жилого комплекса «Малая Родина», который возводит УКС Заводского района.

Такие дома мы уже видели в других районах. Это модернизированная мапидовская серия повышенной этажности, дебютировавшая в Каменной Горке в 2013 году. Тогда чиновники от архитектуры называли ее оптимальным вариантом для уплотнения застройки. Нахваливали новинку и боссы МАПИДа: говорили, что такие 16-этажки «позволят улучшить выразительность новых районов и расставить архитектурные акценты».

Вот такой архитектурный акцент.





Внутри, кстати, эти дома вполне ничего. Межкомнатные перегородки здесь газосиликатные, а значит, при перепланировке их можно сносить. Самая просторная комната — с тремя окнами. Ее ширина — 4,5 метра.

Небольшую часть квартир в первом доме пустили в свободную продажу. В сентябре 2018 года ценник был вполне демократичным — 2000 рублей, или $935, за квадратный метр. В то же время для многодетных семей и военнослужащих метры считали по 1176 и 1300 рублей ($563 и $622), к тому же у них была возможность воспользоваться субсидией от государства.

О том, каким получается квартал, говорить пока рано. Из плюсов — выходы из подъездов сделаны на обе стороны дома. Получился закрытый от машин двор. Оставлять автомобили жильцы будут на парковке вдоль улицы Шишкина и в 6-уровневом паркинге.

















Первый дом уже заселен, второй готовится к сдаче. Всего в квартале запроектировано девять многоэтажек, а также детский сад, два паркинга и торгово-административный объект, для которого еще предстоит найти инвестора.

Мы позвонили в УКС и уточнили обстановку. Сейчас в «Малой Родине» строят исключительно для многодетных и военнослужащих. Говорят, в четырех столбиках, запроектированных ближе к улице Кабушкина, предусмотрено 10% квартир для коммерческой продажи. Но добавляют: пока под вопросом, могут снова все отдать многодетным.





Чижовка-6: дома с хорошим видом на водохранилище

Неплохое место: практически берег Чижовского водохранилища, рядом гипермаркет Green и выезд на МКАД. Пройдет время, и мало кто вспомнит, что здесь когда-то стояла деревушка Корзюки, последние следы которой исчезли в 2019 году.

Вдоль береговой линии сейчас прокладывают широкую дорогу. Она свяжет Чижовку с Лошицей. А на месте старых Корзюков растет новый квартал. Всего здесь появятся 13 домов и детский сад. Судя по генплану — обычные панельные «джунгли» без каких-либо изысков. Жаль. На примере «Новой Боровой» и ЖК «Мармелад» мы знаем, что даже дома типовых серий МАПИДа могут выглядеть современно. Но застройщику «Минскстрой» здесь не с кем конкурировать и незачем бороться за каждого покупателя — все жилье в Чижовке-6 распределяется среди многодетных и других категорий. Например, часть квартир предназначена для сотрудников госСМИ.













О ценах можно судить по первой проектной декларации, опубликованной в конце прошлого года. Тогда квадратный метр стоил 1332,15 рубля ($633). Это цена с учетом внутренней отделки.





Лошица-8: дворы без машин

Это самый крупный минский район, где сейчас строят жилье для очередников, вернее, для многодетных семей, поскольку обычные очередники давно не в приоритете. В перспективе Лошица-8 — это два квартала, 10 жилых домов, детский сад, школа, два паркинга и торговый центр.

Проектированием восьмой Лошицы занимался институт «Военпроект». Там говорят, что учли ошибки, допущенные при застройке Каменной Горки, и вынесли парковки с дворовых территорий. Многоэтажные дома объединены в четыре полузамкнутые жилые группы с общими дворами, куда нет доступа автотранспорту (кроме спецтехники). Парковки располагаются по периметру застройки вдоль проездов. Также для хранения автомобилей будут построены два полуоткрытых паркинга на 1000 и 400 мест. В таком случае будет соблюден норматив — одно машино-место на одну квартиру.









Строители заасфальтировали дороги и нанесли разметку, поставили фонари, светофоры, остановочные навесы. Построили подземные переходы, накрыв их огромными «раковинами» (уж не знаем, какие суммы проходили по тендерам, но выглядят эти штуки дороговато).









Пока движение по улицам не открыто, здесь гоняют велосипедисты и гуляют мамы с колясками.





Тротуары для пешеходов и велодорожки разграничены вот такими полосами.





Пустырь застраивают типовым панельным жильем. Пока все очень похоже на Каменную Горку — те же серии домов, только расцветка поярче. Единственная особенность — высотные монолитно-каркасные вставки между «панельками». По замыслу проектировщиков, они и станут архитектурными доминантами Лошицы-8. Прежде такого симбиоза мы не встречали.









Первые четыре дома УКС Мингорисполкома сдает в октябре. Скоро должны начать строить паркинг. Школа и сад — более отдаленная перспектива, пока нет финансирования.













На сайте УКСа Мингорисполкома не найти информации о новостройках в Лошице — ни планировок, ни предложений о долевом строительстве. Лишь из проектных деклараций, изредка публикуемых в «Минском курьере», можно узнать, что жилье здесь строится исключительно для очередников (многодетных семей). Так, в марте этого года метр стоил от 1187 рублей, что эквивалентно $531. Речь идет о квартирах с чистовой отделкой.