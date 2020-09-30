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Соболенко успешно стартовала на Roland Garros
Источник материала: Навiны
Первая ракетка белорусского тенниса успешно стартовала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции.
В первом круге 12-й номер мировой табели о рангах без особых проблем разобралась с американкой Джессикой Пегулой (60-й) — 6:3, 6:1.
Следующей соперницей нашей соотечественницы будет россиянка Дарья Касаткина.
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Первая ракетка белорусского тенниса успешно стартовала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции.
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