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Эксперт: балтийский бойкот энергии с БелАЭС возможен только юридически

30.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт: балтийский бойкот энергии с БелАЭС возможен только юридически

Электроны в общей энергосети невозможно отследить, говорит собеседник Sputnik, поэтому балтийский бойкот ― это больше юридическое определение о том, чтобы у трейдеров в дальнейшем не было контрактов на поставку энергии из баланса выработки белорусской АЭС. 

© Photo : БелАЭС
Страны Балтии решили, как блокировать электроэнергию с БелЭАС

Что касается общего бойкота электроэнергии с БелАЭС, о котором все-таки договорились Латвия, Литва и Эстония, то литовская сторона заявляла о таком намерении уже неоднократно, напоминает эксперт.

"Юридически покупки от этого источника не будет ― это факт. Но физически электроны входят в систему и дальше распределяются по сети. Политически ― мы все понимаем, они же не говорят, что прямо сегодня экстренным образом демонтируют БРЭЛЛ, потому что они к этому не готовы", — рассуждает Пикин.

Прибалтика рассчитывает на энергетическую связь со скандинавскими странами, кроме того, балтийские страны сейчас "строят у себя что-то из возобновляемых источников энергии", добавляет эксперт.

"Литве, как мы знаем, денег на новую атомную станцию не дали, проект забраковали, невозможно построить такой источник энергии ― это тоже фактор, который блокирует  принятие белорусской АЭС", ― говорит Пикин.

По всей видимости, скандинавская электроэнергия для Балтии выйдет дороже, чем могла бы стоить белорусская, кроме того, получать энергию с минимальной транспортировкой балтийским странам было бы проще, и иметь долгосрочный контракт с белорусами также было бы выгоднее, считает собеседник.

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Речь не идет о физическом бойкоте, поскольку происхождение электроэнергии невозможно отследить в общем кольце БРЭЛЛ, к отключению которого страны Балтии пока не...
 
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