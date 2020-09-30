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Эксперт: балтийский бойкот энергии с БелАЭС возможен только юридически
30.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Электроны в общей энергосети невозможно отследить, говорит собеседник Sputnik, поэтому балтийский бойкот ― это больше юридическое определение о том, чтобы у трейдеров в дальнейшем не было контрактов на поставку энергии из баланса выработки белорусской АЭС.
© Photo : БелАЭС
Что касается общего бойкота электроэнергии с БелАЭС, о котором все-таки договорились Латвия, Литва и Эстония, то литовская сторона заявляла о таком намерении уже неоднократно, напоминает эксперт.
"Юридически покупки от этого источника не будет ― это факт. Но физически электроны входят в систему и дальше распределяются по сети. Политически ― мы все понимаем, они же не говорят, что прямо сегодня экстренным образом демонтируют БРЭЛЛ, потому что они к этому не готовы", — рассуждает Пикин.
Прибалтика рассчитывает на энергетическую связь со скандинавскими странами, кроме того, балтийские страны сейчас "строят у себя что-то из возобновляемых источников энергии", добавляет эксперт.
"Литве, как мы знаем, денег на новую атомную станцию не дали, проект забраковали, невозможно построить такой источник энергии ― это тоже фактор, который блокирует принятие белорусской АЭС", ― говорит Пикин.
По всей видимости, скандинавская электроэнергия для Балтии выйдет дороже, чем могла бы стоить белорусская, кроме того, получать энергию с минимальной транспортировкой балтийским странам было бы проще, и иметь долгосрочный контракт с белорусами также было бы выгоднее, считает собеседник.
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Речь не идет о физическом бойкоте, поскольку происхождение электроэнергии невозможно отследить в общем кольце БРЭЛЛ, к отключению которого страны Балтии пока не...
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