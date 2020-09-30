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Около 400 грузовиков все еще стоят в очередях на границе со странами ЕС
30.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен - Sputnik. Грузовые автомобили по-прежнему стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди в пунктах пропуска на границе с соседними странами наблюдаются уже больше недели. В какой-то момент ситуация улучшилась, однако после минувших выходных заторы снова стали больше - выезда из Беларуси ждали более 680 фур. По данным на 8:00 среды, очереди снова начали уменьшатся: в данный момент на границе с Литвой, Латвией и Польшей стоят около 400 большегрузов.
Больше всего машин традиционно скопилось на литовском направлении. В пункте пропуска "Бенякони" в очереди находятся более 140 грузовиков, в "Привалке" - более 90. В пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка" - более 70 и 30 авто соответственно.
Более 30 грузовых авто ждут выезда из Беларуси в Латвию в пункте пропуска "Урбаны". Более 40 машин стоят в очереди на выезд в Польшу в пункте пропуска "Брузги".
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он.
Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что
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Очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдаются уже больше недели, в данный момент ситуация немного улучшилась.
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