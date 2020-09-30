ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 400 грузовиков все еще стоят в очередях на границе со странами ЕС

30.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Грузовые автомобили по-прежнему стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди в пунктах пропуска на границе с соседними странами наблюдаются уже больше недели. В какой-то момент ситуация улучшилась, однако после минувших выходных заторы снова стали больше - выезда из Беларуси ждали более 680 фур. По данным на 8:00 среды, очереди снова начали уменьшатся: в данный момент на границе с Литвой, Латвией и Польшей стоят около 400 большегрузов.

© Sputnik
Литовские перевозчики: мы теряем €280 тысяч в сутки на белорусской таможне

Больше всего машин традиционно скопилось на литовском направлении. В пункте пропуска "Бенякони" в очереди находятся более 140 грузовиков, в "Привалке" - более 90. В пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка" - более 70 и 30 авто соответственно.

Более 30 грузовых авто ждут выезда из Беларуси в Латвию в пункте пропуска "Урбаны". Более 40 машин стоят в очереди на выезд в Польшу в пункте пропуска "Брузги".

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он.

Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдаются уже больше недели, в данный момент ситуация немного улучшилась.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергею Тихановскому продлили срок ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика