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Два батальона десантников РФ убыли из Беларуси после учений

30.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Две российские батальонные тактические группы в составе более 600 военнослужащих и около 70 единиц техники, участвовавших в совместном учении "Славянское братство - 2020", убыли из Беларуси в пункты постоянной дислокации.

"На железнодорожных станциях "Брест" и "Гожа" в Республике Беларусь подразделения российских десантников гвардейского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ и гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского соединения ВДВ, осуществив погрузку военной техники и личного состава, убыли воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Усиленный десантно-штурмовой батальон из Пскова принимал участие в учении на полигоне "Брестский", а усиленный парашютно-десантный батальон из Рязани отрабатывал совместные действия с белорусскими коллегами на полигоне "Гожский", уточняет Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в учении было задействовано три батальонных тактических группы из трех дивизий Воздушно-десантных войск России - Псковской, Тульской и Ивановской, передает Интерфакс-Запад

Во вторник утром в Минобороны РФ сообщили, что в Россию с учений в Беларуси уже вернулся усиленный парашютно-десантный батальон Ивановской дивизии ВДВ РФ.

Всего в ходе активной фазы белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020", проходившее в период с 14 по 25 сентября принимало участие более 900 военнослужащих и 100 единиц техники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

 
Теги: Брест
 
 
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Две российские батальонные тактические группы в составе более 600 военнослужащих и около 70 единиц техники, участвовавших в совместном учении "Славянское братство -...
 
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