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Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе
Источник материала: АФН
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе.
Об этом армянский премьер сказал на встрече с представителями российских СМИ в Ереване, передает РБК.
«В повестке разговоров такого вопроса не было», — ответил Пашинян на соответствующий вопрос.
Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России...
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