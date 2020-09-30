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$70 000 в год. Журналисты подсчитали, сколько Трамп тратит на укладку волос
Источник материала: Партизан
Американцы шутят: "Представьте, как выглядела бы прическа Трампа, если бы он НЕ заплатил 70 тысяч долларов!"
Газета New York Times опубликовала материал, в котором проанализировала расходды президента США Дональда Трампа. Судя по данным налоговых деклараций, на которые ссылается газета, Трамп 10 лет не платил подоходный налог, а бизнес указывал как убыточный.
При этом известно, что в 2018 году, например, реалити-шоу "Ученик" принесло Трампу примерно 427 млн долларов, а инвестиции в офисную недвижимость – еще почти $180 млн.
Особое внимание читателей вызвал пункт о расходах на прическу Трампа. Если верить New York Times, на укладки перед телеэфирами президент США потратил около 70 тысяч долларов, и эта сумма отнесена на "бизнес-расходы".
Александрия Окасио-Кортез, самая молодая и, возможно, самая острая на язык из членов Конгресса США, высказалась по этому поводу на своей странице в Twitter.
"В прошлом году республиканцы направили в мой адрес такое количество желчи и ненависти за то, что я посмела на собственный день рождения сделать себе приятный подарок и потратить на парикмахера 250 долларов из своего кармана", – написала Окасио-Кортез, обращая внимание фолловеров на информацию о прическе Трампа и впечатляющую стоимость услуг парикмахера.
Упреки Окасио-Кортез американские граждане поддержали в соцсетях, замечая: "Ну теперь неудивительно, что бизнес убыточный", "Парикмахер Трампа – мой герой", а также "Вы только представьте, как бы выглядела его прическа, если бы он НЕ заплатил 70 тысяч".
Сам Дональд Трамп заявил, что опубликованные сведения – это fake news.
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Американцы шутят: "Представьте, как выглядела бы прическа Трампа, если бы он НЕ заплатил 70 тысяч долларов!"
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