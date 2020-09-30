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Анархисту Полиенко по амнистии отменили «домашнюю химию»

30.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анархисту Дмитрию Полиенко 29 сентября по амнистии отменили наказание «домашней химией». Об этом в соцсетях написал сам Полиенко.



Полиенко попал под амнистию-2020. 25 октября 2019 года суд признал его виновным в «особо злостном хулиганстве» (ч. 3 ст.). 339 УК) и осудил на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (так называемая «домашняя химия»).

В июле Полиенко арестовывали на 15 суток по решению о «дисциплинарной изоляции «за нарушение порядка и условий отбывания «домашней химии».
 
 
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Анархисту Дмитрию Полиенко 29 сентября по амнистии отменили наказание «домашней химией». Об этом в соцсетях написал сам Полиенко.
 
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