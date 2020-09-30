Новым эмиром Кувейта провозглашен кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

СМИ указывают, что согласно конституции Кувейта, кронпринц официально получит власть позднее после принятия присяги в парламенте.





До этого момента кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.





Ранее во вторник сообщалось, что эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года.





Эмир скончался в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.