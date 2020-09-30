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Российские банки вслед за белорусскими столкнулись с нехваткой валюты

30.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская банковская система исчерпала запасы свободной валюты и находится в состоянии дефицита валютной ликвидности.

Такую оценку в обзоре по сектору дают аналитики Райффайзенбанка.
По их расчетам, на начало сентября собственные валютные резервы банков - в виде ликвидных активов и наличности на корсчетах за рубежом - были на 3,5 млрд долларов меньше суммы, которую сами банки должны клиентам по расчетным счетам, сообщает Finanz.

Иными словами, у банков нет достаточно наличных или валютных активов, которые можно быстро продать за «кэш», чтобы расплатиться со всеми клиентами, которые могут потребовать свои деньги в любой момнет.

«Валютная подушка» банковской системы - это своего рода «непубличные резервы» страны, и она была «проедена» без остатка.

На начало года у банков было больше 15 млрд долларов свободных средств, которые начали активно тратиться в апреле, когда экономика испытала нефтяной шок.

В июне и июле банки изъяли 11 млрд долларов с иностранных корсчетов, объем которых упал до минимума более чем за 1,5 года. В августе эти запасы восстановились, но лишь на 0,6 млрд долларов, что не компенсировало долг банков перед клиентами по расчетным счетам, который вырос на 2,9 млрд долларов.

Напомним, в Беларуси в августе из-за ажиотажа на валюту на внутреннем рынке международные резервные активы Беларуси на 1 сентября составили 7,45 миллиардов долларов, снизившись за август сразу на 1,4 миллиарда долларов или на 15,8%.. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российская банковская система исчерпала запасы свободной валюты и находится в состоянии дефицита валютной ликвидности.
 
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