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Госконтроль "наехал" на литовскую кампанию

30.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У каждого свое оружие в политической борьбе: у России - Россельхознадзор, у Беларуси - Госконтроль. Обиды белорусского руководства на Литву вылились в удар по литовскому бизнесу в Беларуси. Хотя, конечно, официальные лица будут говорить, что это случайное совпадение.

Литовская коммерческая организация недоплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов от реализации белорусским субъектам хозяйствования лома цветных металлов. Этот факт выявил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в Минске находились органы управления иностранной организации, печать и средства удаленного доступа к ее расчетному счету, здесь же проводились переговоры, подписывались и оформлялись товаросопроводительные документы относительно поставок белорусским субъектам хозяйствования лома цветных металлов и их стоимости, а также осуществлялись расходные операции по расчетному счету.

Таким образом, на территории Беларуси было постоянное место деятельности зарегистрированной в Литве иностранной организации, через которое она на протяжении 2019 года осуществляла свою предпринимательскую деятельность и, следовательно, должна была уплачивать налоги в белорусский бюджет.

Всего в прошлом году от предпринимательской деятельности на территории Беларуси иностранная компания получила более 9,2 млн рублей выручки.

По подсчетам ДФРК, сумма неуплаченных в бюджет НДС и налога на прибыль превысила 2,9 млн рублей.

По данным фактам управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе проведения следственных и других процессуальных действий изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетным счетом иностранной организации, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых лиц.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на 2 автомобиля и 5 объектов недвижимости.
 
Теги: Минск
 
 
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У каждого свое оружие в политической борьбе: у России - Россельхознадзор, у Беларуси - Госконтроль. Обиды белорусского руководства на Литву вылились в удар по...
 
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