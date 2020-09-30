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Госконтроль "наехал" на литовскую кампанию
Источник материала: Партизан
У каждого свое оружие в политической борьбе: у России - Россельхознадзор, у Беларуси - Госконтроль. Обиды белорусского руководства на Литву вылились в удар по литовскому бизнесу в Беларуси. Хотя, конечно, официальные лица будут говорить, что это случайное совпадение.
Литовская коммерческая организация недоплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов от реализации белорусским субъектам хозяйствования лома цветных металлов. Этот факт выявил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.
Как сообщили
Таким образом, на территории Беларуси было постоянное место деятельности зарегистрированной в Литве иностранной организации, через которое она на протяжении 2019 года осуществляла свою предпринимательскую деятельность и, следовательно, должна была уплачивать налоги в белорусский бюджет.
Всего в прошлом году от предпринимательской деятельности на территории Беларуси иностранная компания получила более 9,2 млн рублей выручки.
По подсчетам ДФРК, сумма неуплаченных в бюджет НДС и налога на прибыль превысила 2,9 млн рублей.
По данным фактам управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В ходе проведения следственных и других процессуальных действий изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетным счетом иностранной организации, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых лиц.
С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на 2 автомобиля и 5 объектов недвижимости.
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У каждого свое оружие в политической борьбе: у России - Россельхознадзор, у Беларуси - Госконтроль. Обиды белорусского руководства на Литву вылились в удар по...
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