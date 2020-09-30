Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет во время матча с «Челси». А тренеры поругались

Источник материала: Tut.by

Во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти) полузащитник «шпор» Эрик Дайер прямо по ходу игры самовольно покинул поле.



Фото: Reuters

На 76-й минуте футболист убежал в подтрибунное помещение, чем вызвал недоумение у главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Через некоторое время игрок вернулся на поле.

После матча Дайер объяснил, что ему очень захотелось в туалет. Позже футболист в социальных сетях выложил фотографию награды лучшему игроку матча на унитазе.

— Вот кто настоящий игрок матча, — подписал фото Дайер.

Еще один инцидент в матче случился в первом тайме, когда повздорили тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.



Фото: Reuters

Португальцу не понравилось, что Лэмпард стал активнее вести себя после гола своего нападающего Тимо Вернера.

В частности, Моуринью сказал: «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у боковой линии] не стоишь». После короткой перепалки тренеры отошли к скамейкам своих команд.

Вероятно, Моуринью отсылал к недавней игре «Челси» с «Вест Бромвичем», когда «синие» проигрывали 0:3 к 27-й минуте.